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В реестр уволенных в связи с утратой доверия с 2022 года вошли семь белгородцев

«Волчий билет»: кого из белгородцев уволили по утрате доверия после начала СВО

10 апреля 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney

В реестр уволенных в связи с утратой доверия с 2022 года вошли семь белгородцев

В список со всей страны попали более 4000 человек. Среди них есть и белгородцы. Журналисты Бел.Ру изучили реестр и выяснили, кого уволили в связи с утратой доверия за последние несколько лет.

С 2022 года в реестр попали семь белгородцев. Их уволили в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Среди них Фёдор Останков. Он ранее работал начальником цеха № 1 центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ ИК-5 УФСИН России по Белгородской области. Свои полномочия он перестал исполнять в феврале 2022 года.

В мае 2022 года уволили в связи с утратой доверия Евгения Плотникова. Он был старшим государственным инспектором отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Белгородской области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО Ространснадзора.

За совершение коррупционного правонарушения в июле 2022 года свой пост покинула судебный пристав-исполнитель Старооскольского районного отделения судебных приставов белгородского УФССП Олеся Клименко.

В связи с утратой доверия в августе 2023 года уволили с должности ведущего инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля МАПП Грайворон Евгения Твердуна. Он нарушил федеральный закон «О противодействии коррупции».

Также за коррупционное правонарушение уволили инспектора Контрольно-счётной палаты Белгородской области Олега Емельянова. Это произошло в сентябре 2023 года.

В феврале 2024 года с должности заместителя начальника отдела государственной статистики Белгородстата уволили Людмилу Лебешеву. Тогда же свой пост покинул ведущий инспектор отдела применения инспекционно-досмотровых комплексов службы организации таможенного контроля Белгородской таможни Андрей Комарцов.

Стоит отметить, что ранее по утрате доверия уволили ещё 11 человек. Это госинспектор БДД регистрационно-экзаменационной группы ОМВД по Волоконовскому району Роман Бондаренко, госинспектор регионального МРЭО ГИБДД УМВД Олег Дьяченко, консультант отдела комплексной безопасности управления региональной безопасности администрации губернатора Белгородской области Андрей Кулешов и начальник отряда отдела по воспитательной работе с осуждёнными исправительной колонии № 4 УФСИН Белгородской области Олег Божко.

По этой же причине свою работу ранее потеряли специалист — эксперт отдела по вопросам миграции в Белгородском районе Светлана Бессарабова, судебный пристав — исполнитель регионального управления судебных приставов Алёна Морозова, начальник управления земельных отношений администрации Белгорода Юрий Наумов, специалист — эксперт отделения по вопросам миграции в Ровеньском районе Александр Ряднов, главный государственный таможенный инспектор Алексей Садовой и начальник департамента экономического развития Белгородской области Олег Абрамов.

Кроме этого, свою должность потерял начальник управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних в Алексеевском горокруге Павел Мандрыкин, но суд признал его увольнение незаконным.

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