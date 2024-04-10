«Волчий билет»: кого из белгородцев уволили по утрате доверия после начала СВО

С 2022 года в реестр попали семь белгородцев. Их уволили в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Среди них Фёдор Останков. Он ранее работал начальником цеха № 1 центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ ИК-5 УФСИН России по Белгородской области. Свои полномочия он перестал исполнять в феврале 2022 года.