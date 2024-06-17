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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Ирина Гричаникова

В мэрии Белгорода кадровые перестановки: стало известно об увольнении чиновницы

17 июня 2024, 15:18
Фото: Telegram-канал «Мэрия Белгорода»
Ирина Гричаникова

Управление образования Белгорода осталось без руководителя

Об увольнении Ирины Гричаниковой стало известно 17 июня. В администрации Белгорода отметили, что женщина перешла на новое место работы.

Стало известно, что пост руководителя управления образования Белгорода покинула Ирина Гричаникова. В мэрии сообщили, что женщина ушла по собственному желанию из-за перехода на новое место работы. Куда именно, пока не известно.

О том, кто будет руководить управлением образования теперь, также не сообщили. При этом на официальном сайте чиновница всё ещё числится руководителем.

Отметим, что Ирина Гричаникова является уроженкой Белгорода — в областном центре она родилась 13 марта 1974 года, а в 1996 году закончила Белгородский государственный университет.

В 2000 году чиновница получила учёную степень кандидата наук, а спустя четыре года получила звание доцента. На протяжении девяти лет она преподавала на кафедре социологии БГТУ им. В. Г. Шухова, а затем работала проректором по научно-исследовательской и инновационной деятельности БГИИКа.

Должность руководителя управления образования Белгорода она занимала с 2015 года.

Ирина Гричаникова стала новым начальником управления образования Белгорода
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#Александра Склярова#Увольнение#Кадровые перестановки#Мэрия#Ирина Гричаникова#Белгород
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