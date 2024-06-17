В мэрии Белгорода кадровые перестановки: стало известно об увольнении чиновницы

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Стало известно, что пост руководителя управления образования Белгорода покинула Ирина Гричаникова. В мэрии сообщили, что женщина ушла по собственному желанию из-за перехода на новое место работы. Куда именно, пока не известно.
О том, кто будет руководить управлением образования теперь, также не сообщили. При этом на официальном сайте чиновница всё ещё числится руководителем.
Отметим, что Ирина Гричаникова является уроженкой Белгорода — в областном центре она родилась 13 марта 1974 года, а в 1996 году закончила Белгородский государственный университет.
В 2000 году чиновница получила учёную степень кандидата наук, а спустя четыре года получила звание доцента. На протяжении девяти лет она преподавала на кафедре социологии БГТУ им. В. Г. Шухова, а затем работала проректором по научно-исследовательской и инновационной деятельности БГИИКа.
Должность руководителя управления образования Белгорода она занимала с 2015 года.