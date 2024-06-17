В мэрии Белгорода кадровые перестановки: стало известно об увольнении чиновницы

В 2000 году чиновница получила учёную степень кандидата наук, а спустя четыре года получила звание доцента. На протяжении девяти лет она преподавала на кафедре социологии БГТУ им. В. Г. Шухова, а затем работала проректором по научно-исследовательской и инновационной деятельности БГИИКа.