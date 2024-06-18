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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Михаил Шейченко

Бывший ректор БелИРО стал новым главой управления образования в Белгороде

18 июня 2024, 11:36
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Михаил Шейченко

Михаил Шейченко возглавил управление образования в Белгороде

Шейченко в разные годы работал директором школы № 17, замдиректора центра образования № 1, уточнили в мэрии. До него главой городского управления образования несколько лет была Ирина Гричаникова, об уходе которой стало известно накануне.

В Белгороде назначили нового главу городского управления образования. Им стал Михаил Шейченко. О назначении стало известно 18 июня.

Шейченко является кандидатом наук. В разные годы работал директором школы № 17, замдиректора центра образования № 1. В 2019 году победил в региональном конкурсе «Директор школы».

До перехода на работу в мэрию Шейченко был ректором Белгородского института развития образования (БелИРО).

Ранее управление образования Белгорода возглавляла Ирина Гричаникова. В этой должности она работала с 2015 года. Об уходе Гричаниковой стало известно накануне. В мэрии сообщили, что Ирина Гричаникова покинула должность по собственному желанию из-за перехода на другую работу.

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