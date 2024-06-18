Бывший ректор БелИРО стал новым главой управления образования в Белгороде

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В Белгороде назначили нового главу городского управления образования. Им стал Михаил Шейченко. О назначении стало известно 18 июня.
Шейченко является кандидатом наук. В разные годы работал директором школы № 17, замдиректора центра образования № 1. В 2019 году победил в региональном конкурсе «Директор школы».
До перехода на работу в мэрию Шейченко был ректором Белгородского института развития образования (БелИРО).
Ранее управление образования Белгорода возглавляла Ирина Гричаникова. В этой должности она работала с 2015 года. Об уходе Гричаниковой стало известно накануне. В мэрии сообщили, что Ирина Гричаникова покинула должность по собственному желанию из-за перехода на другую работу.