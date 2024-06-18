Бывший ректор БелИРО стал новым главой управления образования в Белгороде

Ранее управление образования Белгорода возглавляла Ирина Гричаникова. В этой должности она работала с 2015 года. Об уходе Гричаниковой стало известно накануне. В мэрии сообщили, что Ирина Гричаникова покинула должность по собственному желанию из-за перехода на другую работу.