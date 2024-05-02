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Боклагов начнёт исполнять обязанности секретаря Совбеза в Старом Осколе

Чесноков объявил о кадровых изменениях в старооскольской администрации

2 мая 2024, 07:42
Фото: Изображение Midjourney

Боклагов начнёт исполнять обязанности секретаря Совбеза в Старом Осколе

Александр Боклагов приступит к работе в администрации со 2 мая. Информацию о назначении сообщил глава горокруга Андрей Чесноков.

Со 2 мая 2024 года в Старом Осколе обязанности заместителя главы администрации городского округа — секретаря Совета безопасности начнёт исполнять Александр Боклагов.

Ранее эту должность занимал Анатолий Азаров. Он работал на этом посту с 2018 по март 2023 года. После его ухода обязанности секретаря Совбеза исполнял Сергей Форов, до этого занимавший пост начальника управления безопасности и заместителя секретаря Совета безопасности Старого Оскола.

В администрации Старого Оскола сообщили о кадровых изменениях
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