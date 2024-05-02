Чесноков объявил о кадровых изменениях в старооскольской администрации

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Со 2 мая 2024 года в Старом Осколе обязанности заместителя главы администрации городского округа — секретаря Совета безопасности начнёт исполнять Александр Боклагов.
Ранее эту должность занимал Анатолий Азаров. Он работал на этом посту с 2018 по март 2023 года. После его ухода обязанности секретаря Совбеза исполнял Сергей Форов, до этого занимавший пост начальника управления безопасности и заместителя секретаря Совета безопасности Старого Оскола.