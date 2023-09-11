В Белгороде ищут нового замглавы администрации по безопасности

На текущий момент там убраны данные о Цоневе. Информация о том, что один из заместителей мэра может покинуть должность в ближайшее время, на днях появилась в Telegram-канале «Белгород. Инсайды», а вскоре это подтвердили и в самой мэрии, опубликовав вакансию.