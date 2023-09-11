В Белгороде ищут нового замглавы администрации по безопасности

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Замглавы администрации Белгорода по безопасности Геннадий Цонев покинул свою должность. Теперь мэрия ищет нового чиновника на этот пост. Информация о вакансии появилась на сайте горадминистрации.
На текущий момент там убраны данные о Цоневе. Информация о том, что один из заместителей мэра может покинуть должность в ближайшее время, на днях появилась в Telegram-канале «Белгород. Инсайды», а вскоре это подтвердили и в самой мэрии, опубликовав вакансию.
Сообщается, что Цонев ушёл по собственному желанию. Его последний рабочий день в должности заммэра по безопасности был сегодня, 11 сентября.
Ранее Сергей Полхов покинул пост руководителя департамента городского хозяйства администрации Белгорода. Как оказалось, он уволился 21 июля. Чиновник покинул пост по собственному желанию, поскольку переходит на работу в другом регионе.
В июле первый замгубернатора Евгений Мирошников покинул должность из-за новой работы.