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Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

«Медленный Белгород», увольнение директоров школ: что случилось за неделю в регионе

«Медленный Белгород», увольнение директоров школ: что случилось за неделю в регионе

3 августа 2024, 16:15
Фото: 1MI
Белгород не успевают восстанавливать, прокуратура проверяет факт увольнения директоров из школ, стрельба на площади в Валуйках, 13 лет лишения свободы бывшему мэру Старого Оскола, повышение стоимости проезда — о чём читали в новостях белгородцы на уходящей неделе в материале Бел.Ру.

«Очень медленный» Белгород: планы по восстановлению жилья не выполняются

В понедельник прошло традиционное совещание правительства региона. Одним из вопросов было отставание Белгорода по восстановлению повреждённого из-за обстрелов жилья.

Всего выполнили ремонт в чуть больше 400 квартирах и домах. А поставленный план не выполнился из-за подрядчиков, а точнее из-за того, что у них недостаток оборотных средств. Они не сдали 52 дома.

Вячеслав Гладков привёл в пример Шебекинский городской округ, где все авансные деньги сразу отрабатываются из внебюджетного фонда.

За эту неделю должны были восстановить 714 объектов. Выполнили план или нет — узнаем в первый понедельник августа.

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Прокуратура проверит массовое увольнение директоров белгородских школ

В июле десять директоров уволили со своих постов. Им пообещали выплатить оклад за три месяца, такие условия в договоре. RT поговорило с одним из педагогов. По словам женщины, её просто поставили перед фактом и не объяснили причины.

Глава управления образования Михаил Шейченко заявил, что в школах определили временных руководителей, но собеседница издания это опровергла.

В мэрии объяснили увольнения «плановой кадровой работой», которую проводят каждое лето. Теперь вопросом займётся прокуратура.

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Стрельба на главной площади Валуек: полиция проводит проверку

Лица кавказской национальности открыли стрельбу и танцевали на площади. Инцидент попал на камеры людей, а позже кадры разошлись по Сети.

Жители рассказывают, что было это вечером 29 июля. Они поинтересовались, чем закончилась история.

Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов объяснил, что полиция проводит проверку.

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Экс-мэру Старого Оскола запросили 13 лет лишения свободы

Сторона обвинения по делу Александра Сергиенко в лице прокурора Веры Струковой запросила наказание для бывшего мэра: 13 лет лишения свободы, штраф в 25 млн рублей и запрет на занимание госдолжностей на 13 лет.

Прокурор уточнила, что в этих наказаниях она учитывает ухудшающееся здоровье Сергиенко и отношение к чиновнику жителей округа.

Прокуратура просит отправить экс-мэра Старого Оскола Сергиенко за решётку на 13 лет
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Эксперты поддерживают, перевозчики просят, но жители против: нужно ли повышение стоимости проезда в Белгородской агломерации

О такой возможности заявил заместитель губернатора Владимир Базаров. На данный момент, остаётся неизвестным на сколько и когда повысят проезд. Сейчас поездка обойдётся белгородцам: по городу — 20 рублей по карте и 25 рублей наличными, а по пригородам — «безналом» 2,2 рубля и наличными 2,56 рублей за километр. У соседних областных центров проезд обойдётся дороже, чем в Белгороде.

Журналистка Бел.Ру узнала у перевозчиков, почему повышение необходимо. Из-за снижения пассажиропотока выручка упала на треть. Эксперты тоже говорят, что такой шаг важен, но белгородцы не обрадовались, из-за оперативной обстановки нагрузка и так большая.

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