«Медленный Белгород», увольнение директоров школ: что случилось за неделю в регионе

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
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Updated Сегодня, 16:17
В понедельник прошло традиционное совещание правительства региона. Одним из вопросов было отставание Белгорода по восстановлению повреждённого из-за обстрелов жилья.
Всего выполнили ремонт в чуть больше 400 квартирах и домах. А поставленный план не выполнился из-за подрядчиков, а точнее из-за того, что у них недостаток оборотных средств. Они не сдали 52 дома.
Вячеслав Гладков привёл в пример Шебекинский городской округ, где все авансные деньги сразу отрабатываются из внебюджетного фонда.
За эту неделю должны были восстановить 714 объектов. Выполнили план или нет — узнаем в первый понедельник августа.
В июле десять директоров уволили со своих постов. Им пообещали выплатить оклад за три месяца, такие условия в договоре. RT поговорило с одним из педагогов. По словам женщины, её просто поставили перед фактом и не объяснили причины.
Глава управления образования Михаил Шейченко заявил, что в школах определили временных руководителей, но собеседница издания это опровергла.
В мэрии объяснили увольнения «плановой кадровой работой», которую проводят каждое лето. Теперь вопросом займётся прокуратура.
Лица кавказской национальности открыли стрельбу и танцевали на площади. Инцидент попал на камеры людей, а позже кадры разошлись по Сети.
Жители рассказывают, что было это вечером 29 июля. Они поинтересовались, чем закончилась история.
Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов объяснил, что полиция проводит проверку.
Сторона обвинения по делу Александра Сергиенко в лице прокурора Веры Струковой запросила наказание для бывшего мэра: 13 лет лишения свободы, штраф в 25 млн рублей и запрет на занимание госдолжностей на 13 лет.
Прокурор уточнила, что в этих наказаниях она учитывает ухудшающееся здоровье Сергиенко и отношение к чиновнику жителей округа.
О такой возможности заявил заместитель губернатора Владимир Базаров. На данный момент, остаётся неизвестным на сколько и когда повысят проезд. Сейчас поездка обойдётся белгородцам: по городу — 20 рублей по карте и 25 рублей наличными, а по пригородам — «безналом» 2,2 рубля и наличными 2,56 рублей за километр. У соседних областных центров проезд обойдётся дороже, чем в Белгороде.
Журналистка Бел.Ру узнала у перевозчиков, почему повышение необходимо. Из-за снижения пассажиропотока выручка упала на треть. Эксперты тоже говорят, что такой шаг важен, но белгородцы не обрадовались, из-за оперативной обстановки нагрузка и так большая.