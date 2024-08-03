«Медленный Белгород», увольнение директоров школ: что случилось за неделю в регионе

О такой возможности заявил заместитель губернатора Владимир Базаров. На данный момент, остаётся неизвестным на сколько и когда повысят проезд. Сейчас поездка обойдётся белгородцам: по городу — 20 рублей по карте и 25 рублей наличными, а по пригородам — «безналом» 2,2 рубля и наличными 2,56 рублей за километр. У соседних областных центров проезд обойдётся дороже, чем в Белгороде.