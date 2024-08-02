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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

В селе Верхопенье Ивнянского района заменили водопровод

Гладков рассказал об итогах ремонта водопровода в белгородском селе

2 августа 2024, 13:29
Фото: 1MI

В селе Верхопенье Ивнянского района заменили водопровод

Специалисты водоканала заменили часть магистрального водовода в селе Верхопенье Ивнянского района. Проблемный участок за годы эксплуатации износился, из-за чего жители частно сталкивались с перебоями в водоснабжении. Ремонт выполнили в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Сюжет
Вода

В селе Верхопенье Ивнянского района специалисты водоканала заменили магистральный водовод.

Как объяснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, это было необходимо из-за частых прорывов. Проблемный участок водопровода сильно износился со временем. Около 300 жителей поселения, проживающие по улице Центральной, сталкивались с перебоями в подаче воды.

В рамках проекта «Чистая вода» повреждённый участок заменили, а также установили колодец и запорную арматуру. Сейчас участок водопровода уже введён в эксплуатацию.

Гладков: Власть должна предложить белгородцам системное решение по водоснабжению
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