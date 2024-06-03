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Published Сегодня, 08:15

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Updated Сегодня, 09:45

Гладков поручил проработать вопрос с поливом огородов технической водой

«Миллионы рублей выливаются в землю». Гладков — о поливе огородов питьевой водой

3 июня 2024, 08:15
Фото: 1MI

Гладков поручил проработать вопрос с поливом огородов технической водой

Губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании с правительством Белгородской области обсудил проблему использования технической воды. Как считает глава региона, на её бессмысленную очистку уходит слишком много средств.
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Деньги

Так, считает глава региона, в Белгородской области необходимо продумать подход к понятию «технической воды».

«Мы воду поднимаем, очищаем, доводим до состояния питьевой, а потом опять выливаем в землю. Это правильно? Мне кажется, категорически неправильно. Такого по определению не должно быть», — сообщил Гладков.

Глава региона добавил, что жалобы на воду чаще всего исходят от жителей Белгорода, Белгородского района и Старого Оскола. Обусловлено это тем, что городские жители приехали в деревню и столкнулись с новой ситуацией.

«Городские жители, которые приехали в деревню, — и на эти темы они, как городские жители, никогда и не думали. Ни с точки зрения экономии, и власть не помогает и не рассказывает. Зачем нам очищать воду, которой мы поливаем огород, деревья? Это самый простой вопрос. Но это же деньги. Большие деньги. Это не одна сотня миллионов рублей, которые выливаются в землю».

Гладков согласен с тем, что вопрос — сложный, но проблему нужно решить. Например, заниматься изначальным проектированием. Повторный доклад по теме глава региона потребовал через неделю.

Ранее глава округа Андрей Чесноков сообщил, что в этом году из-за раннего старта дачно-огородного сезона участки стали поливаться в основном питьевой водой, и резервуары не успевают пополняться. Старооскольцев просят пользоваться технической водой.

Старооскольцам предложили бесплатную техническую воду
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