«Миллионы рублей выливаются в землю». Гладков — о поливе огородов питьевой водой

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Так, считает глава региона, в Белгородской области необходимо продумать подход к понятию «технической воды».
«Мы воду поднимаем, очищаем, доводим до состояния питьевой, а потом опять выливаем в землю. Это правильно? Мне кажется, категорически неправильно. Такого по определению не должно быть», — сообщил Гладков.
Глава региона добавил, что жалобы на воду чаще всего исходят от жителей Белгорода, Белгородского района и Старого Оскола. Обусловлено это тем, что городские жители приехали в деревню и столкнулись с новой ситуацией.
«Городские жители, которые приехали в деревню, — и на эти темы они, как городские жители, никогда и не думали. Ни с точки зрения экономии, и власть не помогает и не рассказывает. Зачем нам очищать воду, которой мы поливаем огород, деревья? Это самый простой вопрос. Но это же деньги. Большие деньги. Это не одна сотня миллионов рублей, которые выливаются в землю».
Гладков согласен с тем, что вопрос — сложный, но проблему нужно решить. Например, заниматься изначальным проектированием. Повторный доклад по теме глава региона потребовал через неделю.
Ранее глава округа Андрей Чесноков сообщил, что в этом году из-за раннего старта дачно-огородного сезона участки стали поливаться в основном питьевой водой, и резервуары не успевают пополняться. Старооскольцев просят пользоваться технической водой.