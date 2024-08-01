Гладков повысил размер единовременной выплаты контрактникам до 800 тысяч рублей

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В Белгородской области уже действуют различные меры поддержки семей военнослужащих:
Дополнительно губернатор Вячеслав Гладков объявил о повышении размера единовременной выплаты для военных, заключивших контракт и отправляющихся в зону проведения специальной военной операции. Эта мера поддержки начнёт действовать с 1 августа 2024 года.
Напомним, что в этом году также увеличили выплаты жителям, чьё жильё пострадало или было разрушено в результате непрекращающихся атак ВСУ на Белгородскую область Кроме того, начали получать выплаты и медики, досрочно вышедшие из декрета на работу.
Денежное вознаграждение для военнослужащих было увеличено с 300 до 800 тысяч рублей. Из них половина средств предоставляется из федерального бюджета, а другая половина — из бюджета региона.
Право на получение выплат имеют граждане, заключившие контракт с Минобороны в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Важно, что выплату будут полагаться только тем, кто заключил контракт на срок не менее одного года.