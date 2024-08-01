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Published Сегодня, 15:32

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Updated Сегодня, 15:34

Гладков повысил размер единовременной выплаты контрактникам до 800 тысяч рублей

Гладков повысил размер единовременной выплаты контрактникам до 800 тысяч рублей

1 августа 2024, 15:32
Фото: Антон Засимов / 1MI
Губернатор Белгородской области увеличил размер единоразовой выплаты военнослужащим, подписавшим контракт с Минобороны. Мера поддержки уже действует и затронет тех, кто подписал контракт в период с 1 августа до до конца 2024 года. Подробнее об условиях сообщили в правительстве.
Сюжет
Выплаты

В Белгородской области уже действуют различные меры поддержки семей военнослужащих:

  1. Выдаются участки земли;
  2. Выплачивается ежемесячная субсидия на возмещение части затрат по ипотеке;
  3. Предоставляются субсидии на покупку газового оборудования;
  4. Оказываются социальные услуги, а также финансовая, социальная, психологическая и юридическая помощь.

Дополнительно губернатор Вячеслав Гладков объявил о повышении размера единовременной выплаты для военных, заключивших контракт и отправляющихся в зону проведения специальной военной операции. Эта мера поддержки начнёт действовать с 1 августа 2024 года.

Напомним, что в этом году также увеличили выплаты жителям, чьё жильё пострадало или было разрушено в результате непрекращающихся атак ВСУ на Белгородскую область Кроме того, начали получать выплаты и медики, досрочно вышедшие из декрета на работу.

Денежное вознаграждение для военнослужащих было увеличено с 300 до 800 тысяч рублей. Из них половина средств предоставляется из федерального бюджета, а другая половина — из бюджета региона.

Право на получение выплат имеют граждане, заключившие контракт с Минобороны в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Важно, что выплату будут полагаться только тем, кто заключил контракт на срок не менее одного года.

Белгородцам, решившим заключить контракт с Минобороны и уйти на СВО, заплатят больше
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Выплаты#Военнослужащие#Вячеслав Гладков#Единовременная выплата#Контрактники#СВО
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