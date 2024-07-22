Гладков: Власть должна предложить белгородцам системное решение по водоснабжению

Вячеслав Гладков отметил, что нехватка воды ощущается в сёлах и посёлках, особенно там, где много индивидуальных жилых домов. Поэтому начинать работу нужно именно в этих районах. В качестве решения проблемы глава региона предложил проводить информационную работу с жителями и договариваться об использовании технической воды.