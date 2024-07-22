Гладков: Власть должна предложить белгородцам системное решение по водоснабжению

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Вячеслав Гладков ознакомился с докладом, посвящённым вопросам водоснабжения в регионе и обращениям граждан. Несмотря на острый дефицит водных ресурсов, очищенная вода используется не по назначению — в частности, её продолжают использовать для массового полива земель. Во многом это происходит из-за беспечности самих белгородцев.
«Почему у нас зимой хватает воды, а летом в период жары не хватает. Мы очищенной водой, которую подняли с глубины, очистили через фильтры, от железа, от мела — мы её выливаем опять в землю. […] Мы до сих пор не выстроили взаимоотношения с собственниками многоквартирных домов и фактически деньгами поливаем сейчас огороды», — высказался губернатор.
Вячеслав Гладков отметил, что нехватка воды ощущается в сёлах и посёлках, особенно там, где много индивидуальных жилых домов. Поэтому начинать работу нужно именно в этих районах. В качестве решения проблемы глава региона предложил проводить информационную работу с жителями и договариваться об использовании технической воды.
В завершение своей речи губернатор подчеркнул, что проблему необходимо решить как можно скорее. Он поручил своему заместителю Сергею Довгалюку подготовить решение вопросов водоснабжения уже через неделю.
С начала лета белгородцы стали массово жаловаться на проблемы с подачей воды. Выяснилось, что резервуары не успевают наполняться из-за большого расхода воды, связанного с жарой, и поливом огородов.