Жители Старого Оскола вновь были без воды. Что произошло?

Накануне глава округа Андрей Чесноков сообщал, что проведение аварийно-восстановительных работ возможно при полном опустошении повреждённого трубопровода. При этом, чтобы во время ремонта у жителей была вода, необходимо было максимально заполнить резервуары. В связи с этим специалисты приняли решение ночью в северо-восточной части города снизить давление холодной воды и отключить с 00:00 горячую воду до завершения работ.