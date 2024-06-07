bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Порыв водопровода

Жители Старого Оскола вновь были без воды. Что произошло?

7 июня 2024, 06:51
Фото: страница Андрея Чеснокова в соцсети
Порыв водопровода

В Старом Осколе произошёл порыв магистрального трубопровода

Порыв произошёл возле села Воротниково. Трубопровод питает резервуары чистой воды насосной станции. В связи с аварией в северо-восточной части города ограничили подачу воды.
Сюжет
Вода

Вечером 6 июня в Старооскольском горокруге произошла авария на водоводе. Возле села Воротниково произошёл порыв магистрального трубопровода, который питает резервуары чистой воды насосной станции. Станция обеспечивает водоснабжение северо-восточной части города.

Накануне глава округа Андрей Чесноков сообщал, что проведение аварийно-восстановительных работ возможно при полном опустошении повреждённого трубопровода. При этом, чтобы во время ремонта у жителей была вода, необходимо было максимально заполнить резервуары. В связи с этим специалисты приняли решение ночью в северо-восточной части города снизить давление холодной воды и отключить с 00:00 горячую воду до завершения работ.

Сегодня утром, 7 июня, глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в настоящий момент уже завершается наполнение резервуаров. На время ремонта это позволит не останавливать поставку воды в квартиры, где проживает более 80 тыс. человек.

В Белоблводоканале в свою очередь попросили старооскольцев «воздержаться от активного потребления воды». Кого коснутся ограничения, можно увидеть на скриншоте ниже.

Напомним, что недавно жители Старого Оскола жаловались на слабый напор воды по вечерам и ночью.

Фото: Белоблводоканал
Порыв водопровода
Видео: страница Андрея Чеснокова в соцсети
Старооскольцам предложили бесплатную техническую воду
Узнать подробнее
Читайте также:
Старооскольцам предложили бесплатную техническую воду«Миллионы рублей выливаются в землю». Гладков — о поливе огородов питьевой водойИз-за отъезда людей из Белгорода лишнюю воду из города распределяют в район
#Алина Харина#Город#Видео#Белгородская область#Старый Оскол#Вода#Водопровод#Новости Старого Оскола#Порыв водопровода#Белгород#Вячеслав Гладков#Андрей чесноков
Подпишитесь
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал авто белгородцев: ранены муж и жена, их дочь погибла
Сегодня, 08:24
Заботился о людях или желал им опасности? Суд готов решить судьбу директора цемзавода
Сегодня, 10:22
Белгородцев по решению Путина могут отправить в санатории. Кто имеет право на отдых?
Сегодня, 06:44
В «Агро-Белогорье» прокомментировали жалобы сотрудников на работу под обстрелами
Сегодня, 08:13
Директор лагеря в Тамбове прокомментировала жалобы белгородских родителей
Сегодня, 13:04
Была граната? В белгородском МЧС прокомментировали рассылку с «находкой» в Белгороде
Сегодня, 13:03
"