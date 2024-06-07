Жители Старого Оскола вновь были без воды. Что произошло?

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Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 07:01
Вечером 6 июня в Старооскольском горокруге произошла авария на водоводе. Возле села Воротниково произошёл порыв магистрального трубопровода, который питает резервуары чистой воды насосной станции. Станция обеспечивает водоснабжение северо-восточной части города.
Накануне глава округа Андрей Чесноков сообщал, что проведение аварийно-восстановительных работ возможно при полном опустошении повреждённого трубопровода. При этом, чтобы во время ремонта у жителей была вода, необходимо было максимально заполнить резервуары. В связи с этим специалисты приняли решение ночью в северо-восточной части города снизить давление холодной воды и отключить с 00:00 горячую воду до завершения работ.
Сегодня утром, 7 июня, глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в настоящий момент уже завершается наполнение резервуаров. На время ремонта это позволит не останавливать поставку воды в квартиры, где проживает более 80 тыс. человек.
В Белоблводоканале в свою очередь попросили старооскольцев «воздержаться от активного потребления воды». Кого коснутся ограничения, можно увидеть на скриншоте ниже.
Напомним, что недавно жители Старого Оскола жаловались на слабый напор воды по вечерам и ночью.