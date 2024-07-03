Белгородские власти пока не решили, когда и как сильно подорожает проезд

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Подорожает ли проезд в Белгороде и, если подорожает, то когда и как сильно? Чётких ответов на эти вопросы пока нет, выяснило издание. В правительстве ответили журналистам, что пока продолжается сбор информации, на основании которой установят окончательную стоимость проезда.
В то же время чиновники подтвердили, что нагрузка на общественный транспорт снизилась. За первые пять месяцев текущего года нагрузка составила 19,3 млн пассажиров. Для сравнения: в 2023 году показатель составлял 66,6 млн. Пассажиров посчитали на основании платежей с банковских карт и наличными.
Предложение увеличить стоимость проезда прозвучало в июне. Белгородцы предсказуемо эту идею не оценили. В столице региона в последний раз стоимость проезда повышали в 2019 году.
К слову, в 2024-м один из перевозчиков планировал увеличить цену до 42 рублей в Старом Осколе. Однако после волны критики в соцсетях передумал.