Белгородские власти пока не решили, когда и как сильно подорожает проезд

Подорожает ли проезд в Белгороде и, если подорожает, то когда и как сильно? Чётких ответов на эти вопросы пока нет, выяснило издание. В правительстве ответили журналистам, что пока продолжается сбор информации, на основании которой установят окончательную стоимость проезда.