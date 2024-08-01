Директор школы в Белгороде рассказала подробности о массовых увольнениях

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Прокуратура проводит проверку в связи с увольнением в середине июля сразу десяти директоров школ в Белгороде. Причины увольнения, по словам властей, — предпенсионный и пенсионный возраст, что подтвердил новый глава управления образования Белгорода Михаил Шейченко.
Как пишет издание, по словам одного из директоров, которая согласилась рассказать свою историю на условиях анонимности, её просто поставили перед фактом.
В управлении образования города ей и коллегам заявили, что трудовые договоры с ними будут расторгнуты досрочно «по инициативе работодателя без объяснения причины». Собеседница издания отметила, что им обещали выплатить трёхмесячный оклад в соответствии с условиями договора. Она проработала на этой должности 20 лет.
Как утверждает Шейченко, во всех школах уже определены временные руководители. Но уволенная директор эту информацию опровергает.
По её словам, в одном из учебных заведений временно исполняющим обязанности директора назначили завхоза, поскольку все остальные сотрудники в тот момент были в отпуске.
Напомним, что слухи о массовом увольнении школ начались после публикации блогера Андрея Маликова. Тогда он назвал цифру 25. Позже «Фонарь» со ссылкой на свой источник сообщил, что уволилось в итоге десять человек.
Отреагировали на слухи и в мэрии. Администрация города объяснила увольнения «плановой кадровой работой», которую проводят перед началом каждого учебного года.