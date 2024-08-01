Директор школы в Белгороде рассказала подробности о массовых увольнениях

В управлении образования города ей и коллегам заявили, что трудовые договоры с ними будут расторгнуты досрочно «по инициативе работодателя без объяснения причины». Собеседница издания отметила, что им обещали выплатить трёхмесячный оклад в соответствии с условиями договора. Она проработала на этой должности 20 лет.