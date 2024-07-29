Ни Демидову, ни Голикову не надо: что пошло не так с восстановлением Белгорода

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
На оперативном совещании в правительстве обсудили медленное восстановление Белгорода. План по прошедшую неделю не выполнен, 264 объекта не сдали и не получили расписки.
По данным администрации, за неделю было сдано чуть больше 400 объектов. План не смогли выполнить из-за подрядчиков, а именно «недостатка оборотных средств», также не смогли справиться с задачей подрядчики, которые были привлечены областным министерством. Они не выполнили 52 объекта.
ИП Сухоруков не сделал 60 объектов, «Белмонтажстрой» не выполнил 85 домов, «Альфастрой» — 55 объектов, «Времястрой» — 7 объектов.
«Город Белгород очень медленный. Для того чтобы восстанавливать быстро, мы восстанавливаем за счёт внебюджетных средств. Всем главам говорю: денег там не целая куча. Вот Жданов, Шебекинский округ, пришёл, отработал с фондом и все деньги забрал, потому что ему надо», — говорит губернатор. «Белгороду ничего не надо, ни Демидову, ни Голикову, поэтому когда вы мне говорите о том, что вы не выполнили объём работы, потому что не проавансировали, слушайте, ну зачем вы меня обманываете».
В планах администрации за эту неделю восстановить около 470 объектов, на следующую — 480, а через неделю хотят восстановить 500 жилых помещений. Губернатора такой вариант не устроил. На первую неделю он назначил 714 объектов. А также он добавил, что «терпение не безгранично».