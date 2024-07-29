Ни Демидову, ни Голикову не надо: что пошло не так с восстановлением Белгорода

В планах администрации за эту неделю восстановить около 470 объектов, на следующую — 480, а через неделю хотят восстановить 500 жилых помещений. Губернатора такой вариант не устроил. На первую неделю он назначил 714 объектов. А также он добавил, что «терпение не безгранично».