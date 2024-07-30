bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Белгородец заплатил компенсацию морального вреда за брошенную во двор гранату

Белгородец с гранатой пытался взыскать со знакомых долг, а в итоге выплатил его сам

30 июля 2024, 09:06
Фото: 1MI

Белгородец заплатил компенсацию морального вреда за брошенную во двор гранату

Пьяный белгородец решил заставить своих знакомых вернуть ему деньги и кинул им во двор гранату. Суд обязал его выплатить пострадавшим компенсацию за моральный вред, сообщили в УФССП России по Белгородской области.
Сюжет
Суд

Нетрезвый белгородец решил выяснить отношения с знакомыми, которые якобы должны были ему деньги.

Он взял с собой незаконно приобретённую ручную осколочную наступательную гранату, а также взрыватель к ней, и поехал к ним домой. Но на пороге его встретила женщина, которая отказалась открыть ворота, поскольку её мужа не было дома, а сама она не была знакома с внезапным гостем.

Злоумышленник решил не уходить так просто и перекинул через забор гранату. Она упала во дворе дома и сдетонировала. Не только забор, тротуарная плитка и крыльцо пострадали в результате этого инцидента, но и моральное состояние женщины и её дочери. Они долго боялись выходить на улицу после произошедшего. Семья обратилась в суд.

Мужчину обязали выплатить женщине компенсацию за причинённый моральный вред в размере 100 тысяч рублей. После того как ему сообщили о задолженности, он не погасил её добровольно. В результате с него взыскали дополнительно семь тысяч рублей, а также ограничили его право управлять транспортным средством и выезд из страны.

В итоге белгородец, чтобы избежать более строгого наказания, полностью выплатил компенсацию и погасил долг.

Похожая история произошла в марте 2022 года. Тогда мужчина бросил гранату во двор дома оппонента. В прошлом году сообщалось, что суд приговорил белгородца к пяти годам колонии и выплате компенсации морального вреда.

Бросивший во двор жилого дома гранату белгородец получил пять лет колонии
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец вырастил 1,5 тысячи кустов конопли для личного потребленияСупругов под Белгородом ограничили в свободе на год из-за ясенейПриговорённый к тюрьме белгородец заплатит 1 млн рублей едва не убитой им жене
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Суд#Компенсация#Моральный вред#Белгород#Граната
Подпишитесь
Снаряды прилетели на территорию двух белгородских предприятий — ранен мужчина
Сегодня, 09:21
«10 вопросов о мусоре»: белгородцам трижды в неделю будут отвечать на проблемную тему
Сегодня, 06:54
Белгородские чиновники пока не переедут в многострадальный недострой на Левобережье
Сегодня, 08:46
Под Белгородом атаковали Церковный хутор
Сегодня, 10:32
Помощников зарубежных телефонных мошенников нашли в Белгородской области
Сегодня, 07:44
Новый гимн и новые рубежи: как прошёл год для белгородских северных ходоков
Сегодня, 07:00