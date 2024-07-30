Белгородец с гранатой пытался взыскать со знакомых долг, а в итоге выплатил его сам

Он взял с собой незаконно приобретённую ручную осколочную наступательную гранату, а также взрыватель к ней, и поехал к ним домой. Но на пороге его встретила женщина, которая отказалась открыть ворота, поскольку её мужа не было дома, а сама она не была знакома с внезапным гостем.