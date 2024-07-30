Белгородец с гранатой пытался взыскать со знакомых долг, а в итоге выплатил его сам

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Нетрезвый белгородец решил выяснить отношения с знакомыми, которые якобы должны были ему деньги.
Он взял с собой незаконно приобретённую ручную осколочную наступательную гранату, а также взрыватель к ней, и поехал к ним домой. Но на пороге его встретила женщина, которая отказалась открыть ворота, поскольку её мужа не было дома, а сама она не была знакома с внезапным гостем.
Злоумышленник решил не уходить так просто и перекинул через забор гранату. Она упала во дворе дома и сдетонировала. Не только забор, тротуарная плитка и крыльцо пострадали в результате этого инцидента, но и моральное состояние женщины и её дочери. Они долго боялись выходить на улицу после произошедшего. Семья обратилась в суд.
Мужчину обязали выплатить женщине компенсацию за причинённый моральный вред в размере 100 тысяч рублей. После того как ему сообщили о задолженности, он не погасил её добровольно. В результате с него взыскали дополнительно семь тысяч рублей, а также ограничили его право управлять транспортным средством и выезд из страны.
В итоге белгородец, чтобы избежать более строгого наказания, полностью выплатил компенсацию и погасил долг.
Похожая история произошла в марте 2022 года. Тогда мужчина бросил гранату во двор дома оппонента. В прошлом году сообщалось, что суд приговорил белгородца к пяти годам колонии и выплате компенсации морального вреда.