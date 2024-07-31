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Александр Сергиенко

Прокуратура просит отправить экс-мэра Старого Оскола Сергиенко за решётку на 13 лет

31 июля 2024, 11:36
Фото: «ВКонтакте»
Александр Сергиенко

С бывшего главы Старого Оскола хотят взыскать 25 млн рублей штрафа

В суде по делу бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко начались прения. Прокурор запросила подсудимому 13 лет лишения свободы и штраф в 25 миллионов рублей, сообщает «Фонарь».
Сюжет
Штраф

На очередном заседании по делу бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко прокурор Вера Струкова запросила в качестве наказания по всем эпизодам преступления 13 лет лишения свободы.

Кроме того, Сергиенко хотят обязать заплатить штраф в размере 25 миллионов рублей и запретить ему занимать посты в государственных органах также на 13 лет.

Прокурор добавила, что в качестве смягчающих обстоятельств принимает во внимание ухудшившееся за время пребывания в СИЗО состояние Сергиенко и хорошее отношение к нему жителей Старооскольского округа.

Напомним, что адвокат Сергиенко Владимир Горелик в очередной раз раскритиковал состав уголовного дела. После этого судья частично удовлетворила требования защиты и исключила часть доказательств.

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