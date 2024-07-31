Прокуратура просит отправить экс-мэра Старого Оскола Сергиенко за решётку на 13 лет

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
На очередном заседании по делу бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко прокурор Вера Струкова запросила в качестве наказания по всем эпизодам преступления 13 лет лишения свободы.
Кроме того, Сергиенко хотят обязать заплатить штраф в размере 25 миллионов рублей и запретить ему занимать посты в государственных органах также на 13 лет.
Прокурор добавила, что в качестве смягчающих обстоятельств принимает во внимание ухудшившееся за время пребывания в СИЗО состояние Сергиенко и хорошее отношение к нему жителей Старооскольского округа.
Напомним, что адвокат Сергиенко Владимир Горелик в очередной раз раскритиковал состав уголовного дела. После этого судья частично удовлетворила требования защиты и исключила часть доказательств.