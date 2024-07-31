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Published Сегодня, 07:04

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Пистолет

Полиция отреагировала на видео со стрельбой на площади в Белгородской области

31 июля 2024, 07:04
Фото: 1MI
Пистолет
Недавно в интернете распространилось видео, на котором лица кавказской национальности открыли стрельбу и танцевали на городской площади в Валуйках. Жители попросили отреагировать и пресечь такое поведение. Глава администрации Валуйского округа сообщил, что правоохранители уже проводят проверку.

Недавно в городе Валуйки Белгородской области на главной площади произошёл инцидент с участием лиц кавказской национальности. На кадрах мужчины вели себя неподобающим образом — стреляли из оружия и танцевали. Всё это было записано на видео и быстро распространилось в интернете.

По словам жителей, события, запечатлённые на видео, произошли вечером 29 июля. Обеспокоенные валуйчане интересуются, чем закончилась эта история.

Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов заявил, что полиция уже проводит проверку.

По данному факту правоохранительными органами проводятся соответствующие следственные мероприятия, а также приняты меры по недопущению подобных случаев.
Алексей Дыбов
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