Полиция отреагировала на видео со стрельбой на площади в Белгородской области

Недавно в городе Валуйки Белгородской области на главной площади произошёл инцидент с участием лиц кавказской национальности. На кадрах мужчины вели себя неподобающим образом — стреляли из оружия и танцевали. Всё это было записано на видео и быстро распространилось в интернете.