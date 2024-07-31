Полиция отреагировала на видео со стрельбой на площади в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Недавно в городе Валуйки Белгородской области на главной площади произошёл инцидент с участием лиц кавказской национальности. На кадрах мужчины вели себя неподобающим образом — стреляли из оружия и танцевали. Всё это было записано на видео и быстро распространилось в интернете.
По словам жителей, события, запечатлённые на видео, произошли вечером 29 июля. Обеспокоенные валуйчане интересуются, чем закончилась эта история.
Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов заявил, что полиция уже проводит проверку.
По данному факту правоохранительными органами проводятся соответствующие следственные мероприятия, а также приняты меры по недопущению подобных случаев.
Алексей Дыбов