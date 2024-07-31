Четыре дома белгородцев попали под удар ВСУ

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Сегодня, 31 июля, под огонь украинских беспилотников попали сразу три населённых пункта. По предварительной информации главы региона Вячеслава Гладкова, обошлось без жертв.
Так, в селе Безымено Грайворонского округа БПЛА сбросили два взрывных устройства, в результате чего в двух частных домах оказалась повреждена кровля. В селе Терезовка Шебекинского округа дрон-камикадзе атаковал частный дом, из-за чего повреждения получила кровля одного дома. В селе Муром ещё один дрон повредил фасад и ограждение одного дома.
На местах происшествий работают оперативные службы.