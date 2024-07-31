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Published Сегодня, 16:13

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Updated Сегодня, 16:15

Четыре дома белгородцев попали под удар ВСУ

Четыре дома белгородцев попали под удар ВСУ

31 июля 2024, 16:13
Фото: Изображение Midjourney
ВСУ атаковали три населённых пункта в Грайворонском и Шебекинском городских округах. Никто не пострадал, но есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 31 июля, под огонь украинских беспилотников попали сразу три населённых пункта. По предварительной информации главы региона Вячеслава Гладкова, обошлось без жертв.

Так, в селе Безымено Грайворонского округа БПЛА сбросили два взрывных устройства, в результате чего в двух частных домах оказалась повреждена кровля. В селе Терезовка Шебекинского округа дрон-камикадзе атаковал частный дом, из-за чего повреждения получила кровля одного дома. В селе Муром ещё один дрон повредил фасад и ограждение одного дома.

На местах происшествий работают оперативные службы.

Инфраструктурный объект, ЛЭП и два авто белгородцев пострадали от обстрела и БПЛА
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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