Новая партия РЭБ приехала в Белгородскую область. Власти рассказали, где их установят

Более 200 станций РЭБ раздали главам белгородских муниципалитетов

Крупная партия станций радиоэлектронной борьбы поступила в Белгородскую область. Большая часть отправится в приграничье, где чаще всего происходят атаки дронов и беспилотников. Защиту также установят на авто, в частности на машины скорой помощи.