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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Станции РЭБ разместят не только на машинах скорой помощи.

Новая партия РЭБ приехала в Белгородскую область. Власти рассказали, где их установят

8 сентября 2024, 14:43
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Станции РЭБ разместят не только на машинах скорой помощи.

Более 200 станций РЭБ раздали главам белгородских муниципалитетов

Крупная партия станций радиоэлектронной борьбы поступила в Белгородскую область. Большая часть отправится в приграничье, где чаще всего происходят атаки дронов и беспилотников. Защиту также установят на авто, в частности на машины скорой помощи.

Более 200 единиц РЭБ сейчас раздали главам муниципальных образований, сообщил в своём утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков. Это, по его словам, необходимая мера безопасности, которая поможет избежать атак беспилотников.

Станциями радиоэлектронной борьбы дополнительно установят на автомобилях скорой помощи. Всего на эти цели выделят 35 единиц. Оснастить планируют 65 машин медиков.

Также системами оборудуют автобусы, коммунальную технику и авто сельских администраций — всех, кто вынужден работать сейчас в опасных приграничных районах.

В Белгородскую область прибыла ещё одна партия комплексов РЭБ
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Скорая#Дрон#Коммунальная техника#Приграничье#БПЛА#РЭБ
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