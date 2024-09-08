Новая партия РЭБ приехала в Белгородскую область. Власти рассказали, где их установят

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Более 200 единиц РЭБ сейчас раздали главам муниципальных образований, сообщил в своём утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков. Это, по его словам, необходимая мера безопасности, которая поможет избежать атак беспилотников.
Станциями радиоэлектронной борьбы дополнительно установят на автомобилях скорой помощи. Всего на эти цели выделят 35 единиц. Оснастить планируют 65 машин медиков.
Также системами оборудуют автобусы, коммунальную технику и авто сельских администраций — всех, кто вынужден работать сейчас в опасных приграничных районах.