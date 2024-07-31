Беспилотники долетели до Старооскольского горокруга, есть разрушения

ВСУ ударили за сутки по 10 районам Белгородской области

В четырёх из 10 атакованных районов есть последствия на земле. Больше всего досталось Шебекинскому горокругу, там же ранены два мирных жителя. Кроме того, разрушения выявили в удалённом от границы Старооскольском горокруге. Под обстрел попал также неприграничный Новооскольский горокруг.

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