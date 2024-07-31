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Последствия атаки в Старооскольском горокруге

Беспилотники долетели до Старооскольского горокруга, есть разрушения

31 июля 2024, 09:01
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
Последствия атаки в Старооскольском горокруге

ВСУ ударили за сутки по 10 районам Белгородской области

В четырёх из 10 атакованных районов есть последствия на земле. Больше всего досталось Шебекинскому горокругу, там же ранены два мирных жителя. Кроме того, разрушения выявили в удалённом от границы Старооскольском горокруге. Под обстрел попал также неприграничный Новооскольский горокруг.
Сюжет
Обстрел

За сутки ВСУ нанесли удары по 10 районам Белгородской области. В четырёх из них есть разрушения.

Больше всего их выявили в Шебекинском горокруге. Ранены два мирных жителя — мужчина и женщина. Первый пострадал при обстреле предприятия в Шебекино, вторая — при атаке БПЛА на Вознесеновку. Их уже отпустили на амбулаторное лечение.

В Шебекинском горокруге разрушения за день выявили в более 140 квартирах 18 МКД, в 12 частных домах, в трёх торговых объектах, одном административном здании, на двух предприятиях и одном соцобъекте. Повреждены 17 автомобилей и один трактор, линия электропередачи.

Беспилотники накануне долетели до удалённого от границы Старооскольского горокруга. Из-за двух сбитых дронов повреждены три частных дома и два легковых автомобиля.

В Белгородском районе после обстрелов и атак БПЛА разрушения выявили в пяти частных домах. Кроме того, повреждено четыре легковых авто. В Краснояружском районе под удар попала одна машина.

Кроме того, под обстрелы накануне попали Борисовский район и Грайворонский горокруг. Атакам беспилотников подверглись Валуйский и Яковлевский горокруга, Ровеньский район. Обошлось без последствий на земле.

Также в сводке ЧП за сутки указано, что под обстрел попало село Львовка в неприграничном Новооскольском горокруге. По населённому пункту выпустили четыре боеприпаса. Сообщается, что разрушений нет.

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