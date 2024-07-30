В редко попадающем в сводку обстрелов районе Белгородчины было громко

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В Белгородской области вновь было громко. За минувшие сутки обстрелам и атакам ВСУ подверглись девять муниципалитетов: Алексеевский, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский и Яковлевский горокруга, а также Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы.
Первый из перечисленных редко попадает в сводку обстрелов. Известно, что накануне в Алексеевском горокруге сбили два беспилотника самолётного типа. Обошлось без последствий. Не обнаружили их также в Борисовском и Волоконовском районах, Грайворонском и Яковлевском горокругах.
В Валуйском горокруге в Новопетровке беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом — он полностью разрушен. Ещё в двух домовладениях были повреждены фасады и заборы. Также осколками посечены три автомобиля.
В Белгородском районе ВСУ атаковали один частный дом и социальный объект. В Краснояружском повреждения на территории инфраструктурного объекта получили автомобиль и навес. Кроме того, разрушения есть в соцобъекте — в здании пробита кровля и повреждён фасад.
В Шебекинском горокруге при атаках задело авто, дорогу на парковке, частный дом — в нём загорелись крыша и второй этаж. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.