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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Последствия обстрела, фото тематическое

В редко попадающем в сводку обстрелов районе Белгородчины было громко

30 июля 2024, 08:36
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

ВСУ за день атаковали девять районов Белгородской области

Из девяти подвергшихся ударам районов в четырёх обнаружили последствия на земле. Разрушения есть в частных домах, социальном и инфраструктурном объектах, повреждены машины, сообщили в оперштабе.

В Белгородской области вновь было громко. За минувшие сутки обстрелам и атакам ВСУ подверглись девять муниципалитетов: Алексеевский, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский и Яковлевский горокруга, а также Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы.

Первый из перечисленных редко попадает в сводку обстрелов. Известно, что накануне в Алексеевском горокруге сбили два беспилотника самолётного типа. Обошлось без последствий. Не обнаружили их также в Борисовском и Волоконовском районах, Грайворонском и Яковлевском горокругах.

В Валуйском горокруге в Новопетровке беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом — он полностью разрушен. Ещё в двух домовладениях были повреждены фасады и заборы. Также осколками посечены три автомобиля.

В Белгородском районе ВСУ атаковали один частный дом и социальный объект. В Краснояружском повреждения на территории инфраструктурного объекта получили автомобиль и навес. Кроме того, разрушения есть в соцобъекте — в здании пробита кровля и повреждён фасад.

В Шебекинском горокруге при атаках задело авто, дорогу на парковке, частный дом — в нём загорелись крыша и второй этаж. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Дома белгородцев и сельхозпредприятие вновь стали целью для беспилотников ВСУ
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