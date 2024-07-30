В редко попадающем в сводку обстрелов районе Белгородчины было громко

Первый из перечисленных редко попадает в сводку обстрелов. Известно, что накануне в Алексеевском горокруге сбили два беспилотника самолётного типа. Обошлось без последствий. Не обнаружили их также в Борисовском и Волоконовском районах, Грайворонском и Яковлевском горокругах.