bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Стабильной подачи воды у старооскольцев нет с лета.

Не опять, а снова: в Старом Осколе продолжаются проблемы с водоснабжением

8 сентября 2024, 07:16
Фото: 1MI
Стабильной подачи воды у старооскольцев нет с лета.

В северо-восточной части Старого Оскола снизили давление воды

В некоторых районах Старого Оскола могут быть проблемы с напором воды из-за аварии на Ильинском водозаборе. Прошлой ночью давление снижали в нескольких частях города и районе Хмелёва.
Сюжет
Авария

В северо-восточной части Старого Оскола у жителей могут быть проблемы с водоснабжением. Это связано с тем, что на Ильинском водозаборе отключили электричество, а расход воды увеличился. Из-за этого в некоторых домах, особенно на верхних этажах и в районах частной застройки, напор воды может быть слабым.

Сотрудники Водоканала уже нашли место поломки и работают над устранением проблемы.

Прошлой ночью подобные трудности могли возникнуть у жителей юго-западной, центральной частей города и района Хмелёва. Также давление снижали с пятницы на субботу.

Эпопея с водоснабжением в Старом Осколе длится с августа. Из-за аварии на трубопроводе без воды тогда остались 80 тысяч жителей. У людей несколько дней не было горячего и холодного водоснабжения. Историей заинтересовалась прокуратура. Затем воду в городе отключали, потому что необходимо было пополнить городские резервуары.

Воду в Старом Осколе отключат перед выходными. Что происходит?
Узнать подробнее
Читайте также:
Да будет вода! Жителям Старого Оскола вернули водуОбращение Гладкова к Путину и отсутствие воды в Старом Осколе: как прошла неделяПрокуратура заинтересовалась проблемой с водой в Старом Осколе
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Старый Оскол#Авария#Горячая вода#Водоснабжение#Холодная вода#Проблемы
Подпишитесь
Пострадавших нет, есть разрушения: под обстрел попал Белгород и Белгородский район
Сегодня, 09:35
Почти 170 снарядов выпустили по Белгородской области за сутки: что известно?
Сегодня, 10:36
Третий обстрел Белгородского района за день: в Таврово возник пожар
Сегодня, 09:21
Громкое утро не только в Белгородском районе: в небе над Белгородом раздались взрывы
Сегодня, 07:59
Откроются ли школы и детские сады на Харгоре в Белгороде на следующей неделе?
6 сентября, 08:47