Не опять, а снова: в Старом Осколе продолжаются проблемы с водоснабжением

В северо-восточной части Старого Оскола у жителей могут быть проблемы с водоснабжением. Это связано с тем, что на Ильинском водозаборе отключили электричество, а расход воды увеличился. Из-за этого в некоторых домах, особенно на верхних этажах и в районах частной застройки, напор воды может быть слабым.