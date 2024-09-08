Не опять, а снова: в Старом Осколе продолжаются проблемы с водоснабжением

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В северо-восточной части Старого Оскола у жителей могут быть проблемы с водоснабжением. Это связано с тем, что на Ильинском водозаборе отключили электричество, а расход воды увеличился. Из-за этого в некоторых домах, особенно на верхних этажах и в районах частной застройки, напор воды может быть слабым.
Сотрудники Водоканала уже нашли место поломки и работают над устранением проблемы.
Прошлой ночью подобные трудности могли возникнуть у жителей юго-западной, центральной частей города и района Хмелёва. Также давление снижали с пятницы на субботу.
Эпопея с водоснабжением в Старом Осколе длится с августа. Из-за аварии на трубопроводе без воды тогда остались 80 тысяч жителей. У людей несколько дней не было горячего и холодного водоснабжения. Историей заинтересовалась прокуратура. Затем воду в городе отключали, потому что необходимо было пополнить городские резервуары.