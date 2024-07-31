Инфраструктурный объект, ЛЭП и два авто белгородцев пострадали от обстрела и БПЛА

Напомним, что в Новопетровке сегодня также из-за удара БПЛА пострадал частный дом. В краснояружской Илёк-Пеньковке осколками посекло три частных дома, три машины и соцобъект. Кроме того, несколько сёл временно остались без света из-за повреждений ЛЭП.