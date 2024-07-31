Инфраструктурный объект, ЛЭП и два авто белгородцев пострадали от обстрела и БПЛА

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Атакам ВСУ подверглись четыре населённых пункта в Белгородской области. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Краснояружское село Вязовое попало под обстрел. Повреждена линия электропередачи. Из-за этого три улицы временно обесточены.
В валуйской Новопетровке на инфраструктурный объект связи сбросили взрывное устройство.
По одному автомобилю повреждено в грайворонской Мокрой Орловке и шебекинском Муроме. Их атаковали беспилотником и FPV-дроном.
Напомним, что в Новопетровке сегодня также из-за удара БПЛА пострадал частный дом. В краснояружской Илёк-Пеньковке осколками посекло три частных дома, три машины и соцобъект. Кроме того, несколько сёл временно остались без света из-за повреждений ЛЭП.
Город Шебекино тем временем вновь переживает обстрелы: утром в результате прилёта загорелась кровля многоквартирного дома.