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ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области

Инфраструктурный объект, ЛЭП и два авто белгородцев пострадали от обстрела и БПЛА

31 июля 2024, 12:39
Фото: 1MI

ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области

Один населённый пункт попал под обстрел, из-за чего жители трёх улиц временно остались без света. Остальные сёла атаковали беспилотниками — повреждены транспорт и объект связи.

Атакам ВСУ подверглись четыре населённых пункта в Белгородской области. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Краснояружское село Вязовое попало под обстрел. Повреждена линия электропередачи. Из-за этого три улицы временно обесточены.

В валуйской Новопетровке на инфраструктурный объект связи сбросили взрывное устройство.

По одному автомобилю повреждено в грайворонской Мокрой Орловке и шебекинском Муроме. Их атаковали беспилотником и FPV-дроном.

Напомним, что в Новопетровке сегодня также из-за удара БПЛА пострадал частный дом. В краснояружской Илёк-Пеньковке осколками посекло три частных дома, три машины и соцобъект. Кроме того, несколько сёл временно остались без света из-за повреждений ЛЭП.

Город Шебекино тем временем вновь переживает обстрелы: утром в результате прилёта загорелась кровля многоквартирного дома.

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