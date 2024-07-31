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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Последствия обстрела, тематическое фото

Для белгородцев, чьё жилье было разрушено после атак ВСУ, увеличат выплаты на аренду

31 июля 2024, 06:37
Фото: 1MI
Последствия обстрела, тематическое фото

С 1 августа для некоторых белгородцев увеличат выплаты на аренду жилья

Белгородцы, дома которых повреждены или разрушены из-за обстрелов, а также те, кто прописан в недоступных пока населённых пунктах, теперь будут получать повышенную выплату на аренду жилья. Сумму увеличат вдвое, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Выплаты

Для белгородцев из населённых пунктов, в которые ограничен доступ, а также тех, чьё жильё было разрушено или серьёзно повреждено, увеличат размер ежемесячной выплаты. Это средства частичной компенсации на аренду квартиры или дома.

Так, повышение произойдёт уже завтра, 1 августа. Выплату увеличат вдвое: с 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а для многодетных семей — с 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Напомним, что 16 июля на оперативном совещании области приняли решение о расширении перечня лиц, которые могут получить такую меру поддержки. К числу прочих присоединились белгородцы, у которых жильё не пострадало, но находится в населённых пунктах, в которые ограничен доступ.

В Белгородской области расширили список получателей выплат на аренду жилья
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Аренда#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрелы
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