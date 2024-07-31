Для белгородцев, чьё жилье было разрушено после атак ВСУ, увеличат выплаты на аренду

Напомним, что 16 июля на оперативном совещании области приняли решение о расширении перечня лиц, которые могут получить такую меру поддержки. К числу прочих присоединились белгородцы, у которых жильё не пострадало, но находится в населённых пунктах, в которые ограничен доступ.