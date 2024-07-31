Для белгородцев, чьё жилье было разрушено после атак ВСУ, увеличат выплаты на аренду

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Для белгородцев из населённых пунктов, в которые ограничен доступ, а также тех, чьё жильё было разрушено или серьёзно повреждено, увеличат размер ежемесячной выплаты. Это средства частичной компенсации на аренду квартиры или дома.
Так, повышение произойдёт уже завтра, 1 августа. Выплату увеличат вдвое: с 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а для многодетных семей — с 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Напомним, что 16 июля на оперативном совещании области приняли решение о расширении перечня лиц, которые могут получить такую меру поддержки. К числу прочих присоединились белгородцы, у которых жильё не пострадало, но находится в населённых пунктах, в которые ограничен доступ.