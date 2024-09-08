Сколько пострадавших в результате обстрелов белгородцев сейчас находятся в больницах?

Более 60 раненых жителей Белгородской области до сих пор лежат в медучреждениях

Обстановка в Белгородской области на текущий момент такова, что каждый день в регионе страдают люди. Часть из до сих пор находится в больницах, в том числе в Москве. Сколько взрослых и детей проходят лечение, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.