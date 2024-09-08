Сколько пострадавших в результате обстрелов белгородцев сейчас находятся в больницах?

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
По состоянию на утро 8 сентября в больницах проходят лечение более 60 белгородцев, пострадавших в результате атак ВСУ на регион. Об этом в утреннем обращении к жителям рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Только в медучреждениях Белгорода размещены 65 раненых. Из них семь человек — дети.
Тяжёлых пациентов по возможности транспортируют в столичные больницы. В Москве сейчас находятся семь больных: четыре взрослых и три несовершеннолетних.
Напомним, что утром воскресенья, уже после обращения главы региона, пострадали ещё три человека. Два ребёнка госпитализированы, ещё одна женщина будет долечиваться амбулаторно.