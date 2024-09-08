bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Более 60 раненых жителей Белгородской области до сих пор лежат в медучреждениях

Сколько пострадавших в результате обстрелов белгородцев сейчас находятся в больницах?

8 сентября 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney

Более 60 раненых жителей Белгородской области до сих пор лежат в медучреждениях

Обстановка в Белгородской области на текущий момент такова, что каждый день в регионе страдают люди. Часть из до сих пор находится в больницах, в том числе в Москве. Сколько взрослых и детей проходят лечение, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

По состоянию на утро 8 сентября в больницах проходят лечение более 60 белгородцев, пострадавших в результате атак ВСУ на регион. Об этом в утреннем обращении к жителям рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Только в медучреждениях Белгорода размещены 65 раненых. Из них семь человек — дети.

Тяжёлых пациентов по возможности транспортируют в столичные больницы. В Москве сейчас находятся семь больных: четыре взрослых и три несовершеннолетних.

Напомним, что утром воскресенья, уже после обращения главы региона, пострадали ещё три человека. Два ребёнка госпитализированы, ещё одна женщина будет долечиваться амбулаторно.

Почти 170 снарядов выпустили по Белгородской области за сутки: что известно?
Узнать подробнее
Читайте также:
Пострадавших нет, есть разрушения: под обстрел попал Белгород и Белгородский районТретий обстрел Белгородского района за день: в Таврово возник пожарРано утром ВСУ обстреляли Белгородский район: ранены два ребёнка и женщина
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Пострадавшие#Здравоохранение#Москва#Больницы#Несовершеннолетние#Россия#Лечение#Белгород#Обстрелы#Взрослые
Подпишитесь
Беспилотники атаковали ещё четыре села: повреждены дома, машина и здание производства
Сегодня, 12:22
Рыба массово гибнет на Белгородском водохранилище
Сегодня, 13:04
Новая партия РЭБ приехала в Белгородскую область. Власти рассказали, где их установят
Сегодня, 14:43
Не опять, а снова: в Старом Осколе продолжаются проблемы с водоснабжением
Сегодня, 07:16
Откроются ли школы и детские сады на Харгоре в Белгороде на следующей неделе?
6 сентября, 08:47