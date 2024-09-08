Крупный столб дыма заметили белгородцы после атаки ВСУ. Что горит?

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
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Updated Сегодня, 15:23
Ближе к вечеру 8 сентября под удар ВСУ попало село в Волоконовском районе. Украинский беспилотник атаковал площадку для хранения топлива, из-за чего случился крупный пожар. В небо начал подниматься большой столб дыма, который запечатлели очевидцы.
Глава региона Вячеслав Гладков не уточнил, в каком именно населённом пункте случился взрыв, однако местные жители уже выстроили собственные догадки. Информация о последствиях атаки пока не известна, оперативные службы продолжают работать на месте.
В настоящее время пожарные расчёты ликвидируют очаг возгорания.