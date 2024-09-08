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Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Фото крупного столба дыма, сделанное очевидцами в Волоконовском районе

Крупный столб дыма заметили белгородцы после атаки ВСУ. Что горит?

8 сентября 2024, 15:21
Фото: bel.ru
Фото крупного столба дыма, сделанное очевидцами в Волоконовском районе

После атаки ВСУ под Белгородом поднялся крупный столб дыма

В Волоконовском районе после обстрела со стороны Украины загорелась площадка для хранения топлива. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото прислали очевидцы.
Сюжет
Обстрел

Ближе к вечеру 8 сентября под удар ВСУ попало село в Волоконовском районе. Украинский беспилотник атаковал площадку для хранения топлива, из-за чего случился крупный пожар. В небо начал подниматься большой столб дыма, который запечатлели очевидцы.

Глава региона Вячеслав Гладков не уточнил, в каком именно населённом пункте случился взрыв, однако местные жители уже выстроили собственные догадки. Информация о последствиях атаки пока не известна, оперативные службы продолжают работать на месте.

В настоящее время пожарные расчёты ликвидируют очаг возгорания.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Волоконовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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