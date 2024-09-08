Рано утром ВСУ обстреляли Белгородский район: ранены два ребёнка и женщина

Два брата госпитализированы в результате атаки на белгородское село Никольское

Выспаться утром белгородцам не дали. С 05:00 до 06:00 по мск объявляли две ракетных опасности. Два «прилёта» пришлось на Белгородский район. Ранены два мальчика и ещё одна местная жительница. Есть и другие разрушения.