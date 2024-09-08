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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:23

Последствия в селе Никольское Белгородского района

Рано утром ВСУ обстреляли Белгородский район: ранены два ребёнка и женщина

8 сентября 2024, 06:18
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия в селе Никольское Белгородского района

Два брата госпитализированы в результате атаки на белгородское село Никольское

Выспаться утром белгородцам не дали. С 05:00 до 06:00 по мск объявляли две ракетных опасности. Два «прилёта» пришлось на Белгородский район. Ранены два мальчика и ещё одна местная жительница. Есть и другие разрушения.
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Дети

Рано утром в воскресенье, 8 сентября, ВСУ атаковали Белгородскую область. Средствами противовоздушной обороны удалось сбить несколько воздушных целей. Без пострадавших не обошлось: в селе Никольское ранены три мирных жителя, двое из них — дети.

Одного мальчика в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени, а также его брата с закрытой черепно-мозговой травмой на скорых доставили в областную клиническую больницу. Третьей местной жительнице помощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась.

Два жилых дома разрушены в результате попадания снарядов. Повреждены четыре многоквартирных дома, 12 частных домовладений, две хозпостройки и два коммерческих объекта. В них выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. Осколки посекли автобус и три автомобиля.

Последствия в селе Никольское Белгородского районаПоследствия в селе Никольское Белгородского района
Последствия в селе Никольское Белгородского районаПоследствия в селе Никольское Белгородского района
Последствия в селе Никольское Белгородского районаПоследствия в селе Никольское Белгородского района
Последствия в селе Никольское Белгородского района
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Белгородца в крайне тяжёлом состоянии доставляют в больницу после атаки БПЛА на авто
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Дети#Раненые#Госпитализация#Никольское#ВСУ#Разрушения#Противовоздушная оборона
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