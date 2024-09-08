Рано утром ВСУ обстреляли Белгородский район: ранены два ребёнка и женщина

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:23
Рано утром в воскресенье, 8 сентября, ВСУ атаковали Белгородскую область. Средствами противовоздушной обороны удалось сбить несколько воздушных целей. Без пострадавших не обошлось: в селе Никольское ранены три мирных жителя, двое из них — дети.
Одного мальчика в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени, а также его брата с закрытой черепно-мозговой травмой на скорых доставили в областную клиническую больницу. Третьей местной жительнице помощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась.
Два жилых дома разрушены в результате попадания снарядов. Повреждены четыре многоквартирных дома, 12 частных домовладений, две хозпостройки и два коммерческих объекта. В них выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. Осколки посекли автобус и три автомобиля.