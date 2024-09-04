Два человека ранены, повреждён мост после атак на Белгородскую область

Двое мирных жителей пострадали при обстреле Шебекинского горокруга. Оба ранены в селе Новая Таволжанка. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и женщину с осколочным ранением левой стопы бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу.