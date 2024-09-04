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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Двое мирных жителей ранены в Белгородской области

Два человека ранены, повреждён мост после атак на Белгородскую область

4 сентября 2024, 11:28
Фото: 1MI
Двое мирных жителей ранены в Белгородской области

Двое мирных жителей пострадали из-за обстрела Новой Таволжанки

Белгородская область вновь подверглась атакам ВСУ. Ранены два мирных жителя. Мужчину и женщину доставляют в больницу. Также повреждены дома, мост и территория производственного предприятия.
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Обстрел

Двое мирных жителей пострадали при обстреле Шебекинского горокруга. Оба ранены в селе Новая Таволжанка. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и женщину с осколочным ранением левой стопы бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу.

В населённом пункте повреждены две многоэтажки и семь частных домов: пробиты кровли, выбито остекление и повреждены фасады. В одном частном доме посечены кровля и ворота гаража.

В Шебекино на территории производственного предприятия пострадали административное здание и склады. Осколки посекли три грузовых и один легковой автомобили.

Также FPV-дрон взорвался на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка. Там повреждено ограждение моста.

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