Два человека ранены, повреждён мост после атак на Белгородскую область

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Шебекинского горокруга. Оба ранены в селе Новая Таволжанка. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и женщину с осколочным ранением левой стопы бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу.
В населённом пункте повреждены две многоэтажки и семь частных домов: пробиты кровли, выбито остекление и повреждены фасады. В одном частном доме посечены кровля и ворота гаража.
В Шебекино на территории производственного предприятия пострадали административное здание и склады. Осколки посекли три грузовых и один легковой автомобили.
Также FPV-дрон взорвался на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка. Там повреждено ограждение моста.