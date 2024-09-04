bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Общее число пострадавших от обстрелов Белгородской области увеличилось на два человека

Ещё два человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

4 сентября 2024, 07:46
Фото: 1MI
Общее число пострадавших от обстрелов Белгородской области увеличилось на два человека

ВСУ атаковали за сутки семь районов Белгородской области

Оба пострадавших получили ранения несколько дней назад, но за помощью обратились только 3 сентября, сообщили в оперштабе. Всего за сутки в регионе повреждения в результате обстрелов и атак БПЛА выявили в 21 частном доме, двух соцобъектах и административном здании. Трижды под удар попадали ЛЭП.
Сюжет
Обстрел

За сутки ВСУ атаковали семь районов Белгородской области. Последствий нет только в Волоконовском районе и Грайворонском горокруге, в остальных есть разрушения.

Так, за день разрушения выявили в 21 частном доме — в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, в Шебекинском горокруге. Также в Борисовском районе повреждены четыре квартиры в МКД.

Разрушения есть в зданиях двух социальных объектов в Валуйском горокруге. Повреждено административное здание в Борисовском районе.

Трижды под удар попадали линии электропередачи — в Белгородском и Краснояружском районах, Шебекинском горокруге. Также повреждены четыре машины в Белгородском районе.

Кроме того, пострадавших в результате атак на Белгородскую область стало ещё больше. 3 сентября за помощью медиков обратились два человека.

У одного мужчины — баротравма. Пострадал при обстреле Белгородского района 2 сентября. Мужчину отпустили долечиваться домой.

Второй пострадавший получил осколочное ранение и инфицированную травму ноги. Его доставили в больницу в Белгороде. Известно, что мужчина пострадал ещё 26 августа в Шебекинском горокруге.

Напомним, что ранним утром 4 сентября в Белгороде и Белгородском районе было громко. Из-за падения обломков повреждена крыша частного дома в Севрюково.

В больницах тем временем остаются десять детей, пострадавших при обстрелах с 30 августа по 2 сентября.

В Белгороде ранним утром прозвучали взрывы. Что известно о последствиях?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Вытащил из горящего авто»: белгородца, спасшего человека при обстреле ВСУ, наградятИ шесть детей: 44 раненных при обстреле Белгорода 30 августа до сих пор в больницахПривезли — и в реанимацию: в Москву доставили трёх раненных в Белгороде детей
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Борисовский район#Волоконовский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Дроны
Подпишитесь
В Белгороде ранним утром прозвучали взрывы. Что известно о последствиях?
Сегодня, 06:01
Полковника ВСУ заочно приговорили к пожизненному заключению за обстрелы Белгорода
Сегодня, 09:01
Как отселённым белгородцам получить деньги на компенсацию аренды жилья?
Сегодня, 06:30
Положены не всем: почему белгородцы не смогли получить выплаты к школе?
Сегодня, 08:47
«Разбирайтесь сами»: белгородскому школьнику отказались выдавать ноутбук на дистант
Сегодня, 08:17
Спроса нет: почему на афишных стендах в Белгороде нет объявлений о концертах?
Сегодня, 06:22