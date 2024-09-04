Ещё два человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
За сутки ВСУ атаковали семь районов Белгородской области. Последствий нет только в Волоконовском районе и Грайворонском горокруге, в остальных есть разрушения.
Так, за день разрушения выявили в 21 частном доме — в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, в Шебекинском горокруге. Также в Борисовском районе повреждены четыре квартиры в МКД.
Разрушения есть в зданиях двух социальных объектов в Валуйском горокруге. Повреждено административное здание в Борисовском районе.
Трижды под удар попадали линии электропередачи — в Белгородском и Краснояружском районах, Шебекинском горокруге. Также повреждены четыре машины в Белгородском районе.
Кроме того, пострадавших в результате атак на Белгородскую область стало ещё больше. 3 сентября за помощью медиков обратились два человека.
У одного мужчины — баротравма. Пострадал при обстреле Белгородского района 2 сентября. Мужчину отпустили долечиваться домой.
Второй пострадавший получил осколочное ранение и инфицированную травму ноги. Его доставили в больницу в Белгороде. Известно, что мужчина пострадал ещё 26 августа в Шебекинском горокруге.
Напомним, что ранним утром 4 сентября в Белгороде и Белгородском районе было громко. Из-за падения обломков повреждена крыша частного дома в Севрюково.
В больницах тем временем остаются десять детей, пострадавших при обстрелах с 30 августа по 2 сентября.