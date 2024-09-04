Ещё два человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали за сутки семь районов Белгородской области

Оба пострадавших получили ранения несколько дней назад, но за помощью обратились только 3 сентября, сообщили в оперштабе. Всего за сутки в регионе повреждения в результате обстрелов и атак БПЛА выявили в 21 частном доме, двух соцобъектах и административном здании. Трижды под удар попадали ЛЭП.