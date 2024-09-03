«Вытащил из горящего авто»: белгородца, спасшего человека при обстреле ВСУ, наградят

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Во время обстрела вечером 30 августа на помощь мирным жителям пришёл обычный белгородец. Мужчина в этот момент находился у заправки на проспекте Ватутина.
Когда случился первый прилёт, очевидец бросился помогать водителю автомобиля: он лично вытащил его из горевшего автомобиля. Но супруге белгородца мужчина помочь не успел — та погибла на месте.
«Пожалуйста, выразите ему благодарность. Если бы не верные действия Игоря, жертв было бы намного больше», — попросил неравнодушный к поступку белгородец.
На обращение ответил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он пообещал, что белгородца, спасшего мужчину, действительно наградят.
«Я с Вами абсолютно согласен. Чуть позже я подъехал к тому месту, где горела машина, там звучала автомобильная сигнализация. Тогда пострадавшему мужчине — он был весь в крови — уже оказали помощь. Супруге помочь уже было невозможно — она, к сожалению, погибла. Игоря Васильевича я не знаю лично, но я видел, как умелыми действиями он спас человеку жизнь. Конечно же, всё, что от нас зависит, — сказать спасибо, представить к государственной награде — это наша обязанность. Поручение дал», — ответил глава региона.