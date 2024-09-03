«Вытащил из горящего авто»: белгородца, спасшего человека при обстреле ВСУ, наградят

Белгородца, спасшего раненного при обстреле ВСУ, наградят

Главе региона рассказали о мужчине, который при очередном обстреле ВСУ не растерялся и спас пострадавшего человека из горевшего авто. Губернатор пообещал найти этого мужчину и наградить его.

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