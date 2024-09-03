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Во время обстрела белгородец не растерялся и пришёл на помощь пострадавшим

«Вытащил из горящего авто»: белгородца, спасшего человека при обстреле ВСУ, наградят

3 сентября 2024, 07:47
Фото: 1MI
Во время обстрела белгородец не растерялся и пришёл на помощь пострадавшим

Белгородца, спасшего раненного при обстреле ВСУ, наградят

Главе региона рассказали о мужчине, который при очередном обстреле ВСУ не растерялся и спас пострадавшего человека из горевшего авто. Губернатор пообещал найти этого мужчину и наградить его.

Во время обстрела вечером 30 августа на помощь мирным жителям пришёл обычный белгородец. Мужчина в этот момент находился у заправки на проспекте Ватутина.

Когда случился первый прилёт, очевидец бросился помогать водителю автомобиля: он лично вытащил его из горевшего автомобиля. Но супруге белгородца мужчина помочь не успел — та погибла на месте.

«Пожалуйста, выразите ему благодарность. Если бы не верные действия Игоря, жертв было бы намного больше», — попросил неравнодушный к поступку белгородец.

На обращение ответил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он пообещал, что белгородца, спасшего мужчину, действительно наградят.

«Я с Вами абсолютно согласен. Чуть позже я подъехал к тому месту, где горела машина, там звучала автомобильная сигнализация. Тогда пострадавшему мужчине — он был весь в крови — уже оказали помощь. Супруге помочь уже было невозможно — она, к сожалению, погибла. Игоря Васильевича я не знаю лично, но я видел, как умелыми действиями он спас человеку жизнь. Конечно же, всё, что от нас зависит, — сказать спасибо, представить к государственной награде — это наша обязанность. Поручение дал», — ответил глава региона.
Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших при обстреле 1 сентября
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