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Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

В больницах Белгорода лечатся 44 пострадавших при обстреле 30 августа

И шесть детей: 44 раненных при обстреле Белгорода 30 августа до сих пор в больницах

2 сентября 2024, 16:55
Фото: Изображение Midjourney

В больницах Белгорода лечатся 44 пострадавших при обстреле 30 августа

Все эти люди находятся на стационарном лечении после получения травм и ранений в прошедшую пятницу. Среди них шесть детей, сообщили в Минздраве РФ.

Шесть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, а всего в больницах проходят лечение 44 человека. Им оказывают помощь, удалённые консультации проводят специалисты федеральных медицинских центров.

Ещё 24 пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение. Ситуацию координируют из Федерального центра медицины катастроф.

Напомним, сегодня в Москву доставили двух раненных при обстрелах детей двух и семи лет. Их поместили в реанимацию. 1 сентября в столичную больницу привезли ещё одного раненого ребёнка.

Утром 2 сентября взрывом разрушило детский сад в Белгороде. Дежурные группы в детских садах на Харьковской горе временно закрыли, а в школах в этом районе ввели дистанционное обучение.

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