В Белгороде ранним утром прозвучали взрывы. Что известно о последствиях?

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Ранним утром 4 сентября в Белгороде вновь раздались взрывы. Произошло это в районе 04:30.
ПВО сбила несколько воздушных целей не только над Белгородом, но и над Белгородским районом и Яковлевским горокругом. В Севрюково в итоге осколком пробило кровлю частного дома.
Сообщается, что других серьёзных разрушений нет. О пострадавших среди мирных жителей информации тоже не поступало.
Очевидцы в Сети сообщали, что в Белгородском районе после взрывов образовался дождь из осколков.
Неспокойно в Белгороде было и 2 сентября, когда дети должны были выйти на учёбу. Прямое попадание при обстреле было в детсад, здание сильно пострадало. После этого школьников и дошколят на Харгоре решили как минимум на неделю оставить дома.