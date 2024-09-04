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Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Осколки, упавшие после взрывов в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде ранним утром прозвучали взрывы. Что известно о последствиях?

4 сентября 2024, 06:01
Фото: Go31
Осколки, упавшие после взрывов в Белгороде и Белгородском районе

ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и районом

После четырёх часов утра в городе вновь было очень громко — раздалась серия взрывов. Очевидцы сообщали о дожде из осколков в Белгородском районе. Какие ещё есть последствия, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Ранним утром 4 сентября в Белгороде вновь раздались взрывы. Произошло это в районе 04:30.

ПВО сбила несколько воздушных целей не только над Белгородом, но и над Белгородским районом и Яковлевским горокругом. В Севрюково в итоге осколком пробило кровлю частного дома.

Сообщается, что других серьёзных разрушений нет. О пострадавших среди мирных жителей информации тоже не поступало.

Очевидцы в Сети сообщали, что в Белгородском районе после взрывов образовался дождь из осколков.

Неспокойно в Белгороде было и 2 сентября, когда дети должны были выйти на учёбу. Прямое попадание при обстреле было в детсад, здание сильно пострадало. После этого школьников и дошколят на Харгоре решили как минимум на неделю оставить дома.

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