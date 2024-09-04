Что известно о состоянии детей, пострадавших во время последних обстрелов Белгорода?

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В результате сильных обстрелов Белгорода в период с 30 августа по 2 сентября пострадали десять детей. В детской областной больнице на данный момент находятся семеро из них. Остальных пришлось отправить в московские медицинские учреждения.
Сейчас два ребёнка находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжёлое. Напомним, что серьёзные ранения получили 1 сентября два маленьких мальчика.
Губернатор региона сообщил, что информация по здоровью несовершеннолетних обновляется каждый день.
«Ежедневно мы получаем информацию о состоянии наших детей, проводим телекоммуникации, лекарственные препараты все есть, врачи все на месте. Надеемся на их скорейшее выздоровление», — рассказал Вячеслав Гладков в своём утреннем обращении к жителям.