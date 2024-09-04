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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Семь ребят госпитализированы в детскую областную больницу.

Что известно о состоянии детей, пострадавших во время последних обстрелов Белгорода?

4 сентября 2024, 06:23
Фото: Изображение Midjourney
Семь ребят госпитализированы в детскую областную больницу.

Десять детей находятся в больницах в результате недавних атак на Белгород

Обстрелы Белгородской области в последнее время стали чаще и активнее. Снаряды снова стали долетать до Белгорода. Только за минувшую неделю были ранены десять детей: большая часть находится в медучреждении региона, другая — в Москве. Губернатор рассказал, что известно об их состоянии.
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Дети

В результате сильных обстрелов Белгорода в период с 30 августа по 2 сентября пострадали десять детей. В детской областной больнице на данный момент находятся семеро из них. Остальных пришлось отправить в московские медицинские учреждения.

Сейчас два ребёнка находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжёлое. Напомним, что серьёзные ранения получили 1 сентября два маленьких мальчика.

Губернатор региона сообщил, что информация по здоровью несовершеннолетних обновляется каждый день.

«Ежедневно мы получаем информацию о состоянии наших детей, проводим телекоммуникации, лекарственные препараты все есть, врачи все на месте. Надеемся на их скорейшее выздоровление», — рассказал Вячеслав Гладков в своём утреннем обращении к жителям.
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