Что известно о состоянии детей, пострадавших во время последних обстрелов Белгорода?

Десять детей находятся в больницах в результате недавних атак на Белгород

Обстрелы Белгородской области в последнее время стали чаще и активнее. Снаряды снова стали долетать до Белгорода. Только за минувшую неделю были ранены десять детей: большая часть находится в медучреждении региона, другая — в Москве. Губернатор рассказал, что известно об их состоянии.