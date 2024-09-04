«Пламя было сильное»: белгородец — о том, как при обстреле спас водителя из авто

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В день массированного обстрела Белгорода, 30 августа, Игорь Лихонин заехал на автозаправку. Тогда и случился прилёт в ехавшую по дороге машину.
Белгородец не растерялся и, захватив из своего авто аптечку, побежал к повреждённому транспорту. Вытащить водителя удалось сразу, но его жену спасти никто не смог: дверь заклинило, а огонь всё сильнее распространялся — не помогли даже пять огнетушителей.
«Вытащили человека, жив остался, мужчина. Женщину не смог [спасти — прим. ред.]. Мы вылили туда [на машину] пять баллонов больших. Ничего не мог сделать, потому что дверь была зажата, а женщина — пристёгнута. И пламя такое сильное было», — вспомнил произошедшее Игорь Лихонин.
Пострадавшему мужчине очевидцы оказали первую помощь, а затем его увезла скорая помощь.
Белгородец рассказал, что в феврале вместе со своими сотрудниками прошёл восьмичасовые курсы по оказанию доврачебной помощи. С тех пор в его машине всегда лежит аптечка.
Несмотря на то, что в дом белгородца уже три раза прилетали осколки, мужчина вместе со своей семьёй покидать область не хочет: «Пока мы живём здесь. Я люблю город свой, тренируюсь, бегаю», — добавил мужчина.
Напомним, что о смелом поступке белгородца губернатору Вячеславу Гладкову рассказали неравнодушные жители. Глава региона пообещал наградить мужчину, который, рискуя своей жизнью, спас незнакомого человека.