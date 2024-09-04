«Пламя было сильное»: белгородец — о том, как при обстреле спас водителя из авто

Белгородец не растерялся и, захватив из своего авто аптечку, побежал к повреждённому транспорту. Вытащить водителя удалось сразу, но его жену спасти никто не смог: дверь заклинило, а огонь всё сильнее распространялся — не помогли даже пять огнетушителей.