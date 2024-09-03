При утренней атаке на белгородский храм оказался полностью уничтожен иконостас

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Утром сегодняшнего дня, 3 сентября, под удар ВСУ попало село Грузское Борисовского района. Из-за взрыва загорелся купол храма святителя Николая. Фотографии последствий опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Позже благочинный Борисовского округа Губкинской епархии протоиерей Георгий Вахрушев сообщил, что при обстреле в храме оказался полностью уничтожен иконостас. Внутри храма в тот момент никого не было, поэтому никто не пострадал.
Известно, что закладной камень появился на месте строительства храма ещё в 2009 году. Сооружение возвели примерно за год.