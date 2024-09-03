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Updated Сегодня, 11:05

Повреждённый храм в Белгородской области

При утренней атаке на белгородский храм оказался полностью уничтожен иконостас

3 сентября 2024, 11:05
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Повреждённый храм в Белгородской области
Иконостас в атакованном храме святителя Николая в селе Грузское полностью уничтожен. Об этом журналистам ТАСС сообщил протоиерей Георгий Вахрушев.

Утром сегодняшнего дня, 3 сентября, под удар ВСУ попало село Грузское Борисовского района. Из-за взрыва загорелся купол храма святителя Николая. Фотографии последствий опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Позже благочинный Борисовского округа Губкинской епархии протоиерей Георгий Вахрушев сообщил, что при обстреле в храме оказался полностью уничтожен иконостас. Внутри храма в тот момент никого не было, поэтому никто не пострадал.

Известно, что закладной камень появился на месте строительства храма ещё в 2009 году. Сооружение возвели примерно за год.

Стали известны подробности утренней атаки на храм в Белгородской области
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Борисовский район#Православный храм#Белгород#Иконостас#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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