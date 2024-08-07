«Храм полон людей с детьми»: протоиерей — о том, как спасал из-под обстрелов курян

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Протоиерей Евгений Шестопалов записал видео, где рассказал о том, что сейчас происходит в Судже. Он помогал вывозить из опасных мест пенсионеров, семьи с детьми и маломобильных жителей в свой храм. Только за 7 августа отец Евгений проехал около 570 километров.
«Вот уже более 14 часов Суджу непрерывно обстреливают. Вся Суджа полыхает, дым идёт от Замостья, с города, с Гончаровки, везде какие-то повреждения, прилёты. Вот такая жизнь. Храм у нас полон людей с детьми. Не у всех есть убежище. Не все могут спрятаться. Не у всех есть возможность уехать, транспорт не ходит никакой, поэтому мы собираем людей в храме, и сейчас жизнь продолжается. Дети только что плакали, вздрагивали от каждого звука. Теперь они смеются, играют. Чуть попозже будем думать, чем всех кормить», — рассказал на видео протоиерей.
Напомним, что ВСУ начали попытки прорваться в Курскую область утром 6 августа. В результате массированных атак пострадали более 20 мирных жителей, ещё несколько погибли. Российский политолог предполагал, что вскоре ВСУ могут начать наступление и на Белгородскую область, а позже стало известно о перебросе украинских подразделений на Харьковское направление.