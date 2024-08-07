«Храм полон людей с детьми»: протоиерей — о том, как спасал из-под обстрелов курян

Протоиерей Евгений Шестопалов записал видео, где рассказал о том, что сейчас происходит в Судже. Он помогал вывозить из опасных мест пенсионеров, семьи с детьми и маломобильных жителей в свой храм. Только за 7 августа отец Евгений проехал около 570 километров.