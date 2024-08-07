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Протоиерей самостоятельно вывозил из-под обстрелов жителей Курской области

«Храм полон людей с детьми»: протоиерей — о том, как спасал из-под обстрелов курян

7 августа 2024, 14:48
Фото: 1MI

Протоиерей самостоятельно вывозил из-под обстрелов жителей Курской области

В курском приграничье сохраняется напряжённая обстановка, из-за чего местные жители уезжают из своих домов в более безопасные места. Некоторые куряне спрятались в Суджанском Свято-Троицком храме. Подробности сообщили «Курские известия».

Протоиерей Евгений Шестопалов записал видео, где рассказал о том, что сейчас происходит в Судже. Он помогал вывозить из опасных мест пенсионеров, семьи с детьми и маломобильных жителей в свой храм. Только за 7 августа отец Евгений проехал около 570 километров.

«Вот уже более 14 часов Суджу непрерывно обстреливают. Вся Суджа полыхает, дым идёт от Замостья, с города, с Гончаровки, везде какие-то повреждения, прилёты. Вот такая жизнь. Храм у нас полон людей с детьми. Не у всех есть убежище. Не все могут спрятаться. Не у всех есть возможность уехать, транспорт не ходит никакой, поэтому мы собираем людей в храме, и сейчас жизнь продолжается. Дети только что плакали, вздрагивали от каждого звука. Теперь они смеются, играют. Чуть попозже будем думать, чем всех кормить», — рассказал на видео протоиерей.
Комментарий протоиерея из Курской области
Видео: соцсети

Напомним, что ВСУ начали попытки прорваться в Курскую область утром 6 августа. В результате массированных атак пострадали более 20 мирных жителей, ещё несколько погибли. Российский политолог предполагал, что вскоре ВСУ могут начать наступление и на Белгородскую область, а позже стало известно о перебросе украинских подразделений на Харьковское направление.

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