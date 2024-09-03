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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Храм после атаки дрона в Белгородской области

Стали известны подробности утренней атаки на храм в Белгородской области

3 сентября 2024, 06:17
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Храм после атаки дрона в Белгородской области

ВСУ ударили беспилотником по храму в Белгородской области

После взрыва загорелся купол храма. Очаг возгорания уже потушен. Всего же атакам за утро подверглись три населённых пункта.
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Пожар

Атаке беспилотника подвергся храм святителя Николая в Грузском в Борисовском районе. После взрыва загорелся купол. Очаг возгорания уже потушен.

Само село дважды подверглось атакам БПЛА. Второй дрон ударил по зданию соцобъекта.

Кроме того, под удар утром 3 сентября попал Шебекинский горокруг. В столице муниципалитета и Ржевке дроны атаковали предприятия. Также повреждены частный дом и две машины, а одно авто полностью сгорело.

В июле 2024 года было известно о девяти разрушенных храмах в Белгородской области после атак ВСУ. Статистику озвучил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Атакам ранее подвергся в том числе храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Прохоровке. Также под удар попали храм Сергия Радонежского в Новооскольском горокруге и храм Святого апостола Иоанна Богослова в приграничном селе Козинка в Грайворонском горокруге.

Храм после атаки дрона в Белгородской областиХрам после атаки дрона в Белгородской области
Храм после атаки дрона в Белгородской области Храм после атаки дрона в Белгородской области
Храм после атаки дрона в Белгородской области Храм после атаки дрона в Белгородской области
Храм после атаки дрона в Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
ВСУ атаковали храм в белгородском приграничье
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