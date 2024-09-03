Стали известны подробности утренней атаки на храм в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Атаке беспилотника подвергся храм святителя Николая в Грузском в Борисовском районе. После взрыва загорелся купол. Очаг возгорания уже потушен.
Само село дважды подверглось атакам БПЛА. Второй дрон ударил по зданию соцобъекта.
Кроме того, под удар утром 3 сентября попал Шебекинский горокруг. В столице муниципалитета и Ржевке дроны атаковали предприятия. Также повреждены частный дом и две машины, а одно авто полностью сгорело.
В июле 2024 года было известно о девяти разрушенных храмах в Белгородской области после атак ВСУ. Статистику озвучил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Атакам ранее подвергся в том числе храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Прохоровке. Также под удар попали храм Сергия Радонежского в Новооскольском горокруге и храм Святого апостола Иоанна Богослова в приграничном селе Козинка в Грайворонском горокруге.