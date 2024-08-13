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ВСУ атаковали храм в белгородском приграничье

ВСУ атаковали храм в белгородском приграничье

13 августа 2024, 17:09
Фото: Изображение Midjourney
Пострадала крыша церкви в Грайворонском округе. Раненых не было, сообщил Вячеслав Гладков.

Вечером 13 августа три населённых пункта стали целью для атак со стороны Украины. В селе Пороз в Грайворонском округе FPV-дрон влетел в крышу здания храма и взорвался.

В Шебекинском округе ВСУ обстреляли Новую Таволжанку. Повреждения получили четыре частных дома и газопровод. В хуторе Церковный в Белгородском районе два беспилотника атаковали легковые машины — обе они полностью сгорели. Также повреждён объект производства.

Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется. Устранять последствия начнут после разрешения от Министерства обороны.

По состоянию на 8 июля в Белгородской области в результате обстрелов было разрушено девять храмов.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Храм#Беспилотник#Новая таволжанка#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Пороз#Грайворонский округ#Шебекинский округ#Хутор Церковный
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