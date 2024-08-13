ВСУ атаковали храм в белгородском приграничье

В Шебекинском округе ВСУ обстреляли Новую Таволжанку. Повреждения получили четыре частных дома и газопровод. В хуторе Церковный в Белгородском районе два беспилотника атаковали легковые машины — обе они полностью сгорели. Также повреждён объект производства.