ВСУ атаковали храм в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Вечером 13 августа три населённых пункта стали целью для атак со стороны Украины. В селе Пороз в Грайворонском округе FPV-дрон влетел в крышу здания храма и взорвался.
В Шебекинском округе ВСУ обстреляли Новую Таволжанку. Повреждения получили четыре частных дома и газопровод. В хуторе Церковный в Белгородском районе два беспилотника атаковали легковые машины — обе они полностью сгорели. Также повреждён объект производства.
Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется. Устранять последствия начнут после разрешения от Министерства обороны.
По состоянию на 8 июля в Белгородской области в результате обстрелов было разрушено девять храмов.