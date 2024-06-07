ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждён храм, дома и соцобъект

В Борисовском районе в селе Байцуры беспилотник сбросил взрывчатку: повреждены фасад и остекление частного дома. В селе Грузское дрон упал возле частного дома: выбиты окна, посечены фасад и забор, повреждения получил один автомобиль. Кроме того, ещё два дрона ударили по храму: повреждены фасад и остекление.