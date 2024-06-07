ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждён храм, дома и соцобъект

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
В Борисовском районе в селе Байцуры беспилотник сбросил взрывчатку: повреждены фасад и остекление частного дома. В селе Грузское дрон упал возле частного дома: выбиты окна, посечены фасад и забор, повреждения получил один автомобиль. Кроме того, ещё два дрона ударили по храму: повреждены фасад и остекление.
В посёлке Совхозный Грайворонского городского округа в результате обстрела в одном частном жилом доме выбило окна, на участке поврежден забор.
В селе Новопетровка Валуйского городского округа дрон-камикадзе атаковал социальный объект. В здании повреждена кровля.