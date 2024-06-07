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Published Сегодня, 16:56

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Updated Сегодня, 16:58

ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждён храм, дома и соцобъект

7 июня 2024, 16:56
Фото: 1MI

ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области

О последствиях атаки ВСУ на Белгородскую область сообщает губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.
Сюжет
Обстрел

В Борисовском районе в селе Байцуры беспилотник сбросил взрывчатку: повреждены фасад и остекление частного дома. В селе Грузское дрон упал возле частного дома: выбиты окна, посечены фасад и забор, повреждения получил один автомобиль. Кроме того, ещё два дрона ударили по храму: повреждены фасад и остекление.

В посёлке Совхозный Грайворонского городского округа в результате обстрела в одном частном жилом доме выбило окна, на участке поврежден забор.

В селе Новопетровка Валуйского городского округа дрон-камикадзе атаковал социальный объект. В здании повреждена кровля.

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