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Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Получивший повреждения храм святых Петра и Павла в Прохоровке

«В храмах теперь поём под сирену»: митрополит Иоанн — о службах в Белгороде

15 июля 2024, 14:18
Фото: Telegram-канал Настоящий Гладков
Получивший повреждения храм святых Петра и Павла в Прохоровке

17 храмов пострадали в Белгородской области с начала СВО

Во время богослужений в белгородских храмах часто звучит сирена, а некоторые приграничные приходы вынуждены были закрыться. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн высказался о ситуации с пострадавшими и разрушенными храмами в регионе. Подробности сообщают «Вести. Белгород».

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн рассказал в интервью, что в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области пострадало 17 храмов. Некоторые из них были полностью разрушены, например, церковь Архистратига Михаила в селе Журавлёвка Белгородского района и храм Иоанна Богослова в грайворонской Козинке.

В других храмах восстановительные работы уже завершены, например, в храме Сергия Радонежского в селе Малое Городище Новооскольского горокруга. Однако есть и те, которые реставрируются и продолжают подвергаться обстрелам, например, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

Особенно сильно пострадали храмы в Грайворонском горокруге, но их стараются восстановить как можно быстрее.

Иоанн также отметил, что количество прихожан в храмах, несмотря на обстрелы, увеличилось. По его словам, люди продолжают приходить на службы, даже поют под сирену. Иоанн связывает это с тем, что белгородцы хорошо знакомы с православной верой.

«Несмотря на то, что уезжают люди из Белгорода и спасают детей, прихожан становится всё больше. И более того, строятся новые храмы. Когда мы строим храм в такие трудные времена, значит, мы надеемся на будущее России», — отметил митрополит Иоанн.

Напомним, недавно восстановили пострадавший от атаки ВСУ храм Первопрестольных Петра и Павла в Прохоровке.

Пострадавший от атаки ВСУ храм под Белгородом успели восстановить к празднику
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