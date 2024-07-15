«В храмах теперь поём под сирену»: митрополит Иоанн — о службах в Белгороде

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн рассказал в интервью, что в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области пострадало 17 храмов. Некоторые из них были полностью разрушены, например, церковь Архистратига Михаила в селе Журавлёвка Белгородского района и храм Иоанна Богослова в грайворонской Козинке.
В других храмах восстановительные работы уже завершены, например, в храме Сергия Радонежского в селе Малое Городище Новооскольского горокруга. Однако есть и те, которые реставрируются и продолжают подвергаться обстрелам, например, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.
Особенно сильно пострадали храмы в Грайворонском горокруге, но их стараются восстановить как можно быстрее.
Иоанн также отметил, что количество прихожан в храмах, несмотря на обстрелы, увеличилось. По его словам, люди продолжают приходить на службы, даже поют под сирену. Иоанн связывает это с тем, что белгородцы хорошо знакомы с православной верой.
«Несмотря на то, что уезжают люди из Белгорода и спасают детей, прихожан становится всё больше. И более того, строятся новые храмы. Когда мы строим храм в такие трудные времена, значит, мы надеемся на будущее России», — отметил митрополит Иоанн.
Напомним, недавно восстановили пострадавший от атаки ВСУ храм Первопрестольных Петра и Павла в Прохоровке.