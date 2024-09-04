Белгородец тяжело ранен после атаки украинского беспилотника

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
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Вечером 4 сентября два населённых пункта в белгородском приграничье атаковали украинские дроны. У села Богун-Городок после взрыва FPV-беспилотника тяжёлыеранения получил мужчина — у него минно-взрывная травма, осколки попали в руки и в ноги. Попутным транспортом пострадавшего доставили в горбольницу Белгорода.
В селе Берёзовка дрон пробил крышу летней кухни в частном домовладении и взорвался. Пострадавших не было.
Ранее три человека были убиты и двое ранены при обстреле Новой Таволжанки.