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Белгородец тяжело ранен после атаки украинского беспилотника

Белгородец тяжело ранен после атаки украинского беспилотника

4 сентября 2024, 19:44
Фото: Изображение Midjourney
ВСУ атаковали с помощью БПЛА Борисовский район. Есть пострадавший, сообщил Вячеслав Гладков.

Вечером 4 сентября два населённых пункта в белгородском приграничье атаковали украинские дроны. У села Богун-Городок после взрыва FPV-беспилотника тяжёлыеранения получил мужчина — у него минно-взрывная травма, осколки попали в руки и в ноги. Попутным транспортом пострадавшего доставили в горбольницу Белгорода.

В селе Берёзовка дрон пробил крышу летней кухни в частном домовладении и взорвался. Пострадавших не было.

Ранее три человека были убиты и двое ранены при обстреле Новой Таволжанки.

Два человека ранены, повреждён мост после атак на Белгородскую область
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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Борисовский район#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Дроны
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