Белгородец тяжело ранен после атаки украинского беспилотника

Вечером 4 сентября два населённых пункта в белгородском приграничье атаковали украинские дроны. У села Богун-Городок после взрыва FPV-беспилотника тяжёлыеранения получил мужчина — у него минно-взрывная травма, осколки попали в руки и в ноги. Попутным транспортом пострадавшего доставили в горбольницу Белгорода.