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Ранен мирный житель после атаки БПЛА в Шебекино

Два БПЛА атаковали Белгородскую область: ранен мужчина, повреждены авто на парковке

2 сентября 2024, 06:47
Фото: 1MI
Ранен мирный житель после атаки БПЛА в Шебекино

Мирный житель ранен после атаки беспилотника в Шебекино

У пострадавшего — баротравма и осколочное ранение. В результате второй атаки повреждены авто на парковке.

В Шебекино при атаке беспилотника пострадал мужчина. У него — баротравма и осколочное ранение спины.

Ещё один беспилотник в городе ударил по парковке на одном из предприятий. Повреждены три машины.

За утро 2 сентября в регионе от атак ВСУ пострадали двое мирных жителей. После утреннего обстрела ранена женщина в Дубовом.

Накануне в результате атак в Шебекинском горокруге пострадали пятеро мирных жителей, в Белгороде — 11, в том числе два ребёнка. В Белгородском районе 1 сентября погиб мужчина.

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