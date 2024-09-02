Два БПЛА атаковали Белгородскую область: ранен мужчина, повреждены авто на парковке

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
В Шебекино при атаке беспилотника пострадал мужчина. У него — баротравма и осколочное ранение спины.
Ещё один беспилотник в городе ударил по парковке на одном из предприятий. Повреждены три машины.
За утро 2 сентября в регионе от атак ВСУ пострадали двое мирных жителей. После утреннего обстрела ранена женщина в Дубовом.
Накануне в результате атак в Шебекинском горокруге пострадали пятеро мирных жителей, в Белгороде — 11, в том числе два ребёнка. В Белгородском районе 1 сентября погиб мужчина.