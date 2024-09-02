Ни дня без жертв: мужчина и женщина ранены при обстреле Шебекино

Шебекино стало целью для атаки со стороны Украины во второй раз за день. Ранения получили мужчина и женщина. У первого — минно-взрывная травма, осколки попали также в плечо и в челюсть. Вторая отделалась поверхностной раной шеи. Попутным транспортом их довезли до Шебекинской ЦРБ. Там им оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.