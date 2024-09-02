Ни дня без жертв: мужчина и женщина ранены при обстреле Шебекино

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Шебекино стало целью для атаки со стороны Украины во второй раз за день. Ранения получили мужчина и женщина. У первого — минно-взрывная травма, осколки попали также в плечо и в челюсть. Вторая отделалась поверхностной раной шеи. Попутным транспортом их довезли до Шебекинской ЦРБ. Там им оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
После взрывов снарядов в городе повреждён фасад здания пожарно-спасательной части, крыша административного здания предприятия, автобус и два легковых автомобиля. Пострадала и линия электропередачи. Как и в селе Муром, где с БПЛА сбросили взрывчатку. Восстановительные работы начнут после разрешения от Министерства обороны.
Село Тишанка в Волоконовском районе обстреляли из миномётов. Повреждены три частных дома и машина. Там же в селе Новое с дрона подорвали легковую машину.
В Грайворонском округе целью атаки стало село Дроновка, которое обстреляли из артиллерии. Пострадал частный дом и соседние с ним постройки. В селе Замостье после детонации дрона-камикадзе загорелась сухая трава. Огонь тушат.