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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

обстрел Шебекино

Ни дня без жертв: мужчина и женщина ранены при обстреле Шебекино

2 сентября 2024, 15:54
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
обстрел Шебекино
ВСУ ударили по шести населённым пунктам в белгородском приграничье. О последствиях рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Шебекино стало целью для атаки со стороны Украины во второй раз за день. Ранения получили мужчина и женщина. У первого — минно-взрывная травма, осколки попали также в плечо и в челюсть. Вторая отделалась поверхностной раной шеи. Попутным транспортом их довезли до Шебекинской ЦРБ. Там им оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

После взрывов снарядов в городе повреждён фасад здания пожарно-спасательной части, крыша административного здания предприятия, автобус и два легковых автомобиля. Пострадала и линия электропередачи. Как и в селе Муром, где с БПЛА сбросили взрывчатку. Восстановительные работы начнут после разрешения от Министерства обороны.

обстрел Шебекинообстрел Шебекино
обстрел Шебекинообстрел Шебекино
обстрел Шебекинообстрел Шебекино
обстрел Шебекино
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Два БПЛА атаковали Белгородскую область: ранен мужчина, повреждены авто на парковке
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Село Тишанка в Волоконовском районе обстреляли из миномётов. Повреждены три частных дома и машина. Там же в селе Новое с дрона подорвали легковую машину.

В Грайворонском округе целью атаки стало село Дроновка, которое обстреляли из артиллерии. Пострадал частный дом и соседние с ним постройки. В селе Замостье после детонации дрона-камикадзе загорелась сухая трава. Огонь тушат.

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