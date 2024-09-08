bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Крупный пожар на никольской фабрике после атаки дрона.

ВСУ повторно атаковали село Никольское: крупный пожар возник на местной фабрике

8 сентября 2024, 07:32
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Крупный пожар на никольской фабрике после атаки дрона.

Белгородский район второй раз за утро попал под удар противника

Новые последствия в селе Никольское Белгородского района. В этот раз обошлось без пострадавших, но возник серьёзный пожар на производственном предприятии.
Сюжет
Пожар

Утром местные жители заметили большой столб дыма в селе Никольское. Его уже атаковали сегодня около 05:00 часов. В результате обстрела пострадали два ребёнка и женщина. Один из ребят в тяжёлом состоянии.

Столб дыма над НикольскимСтолб дыма над Никольским
Столб дыма над НикольскимСтолб дыма над Никольским
Столб дыма над Никольским
Фото: Telegram-канал "31 онлайн"

Читатели Бел.Ру сообщили, что в селе произошло возгорание на производственном предприятии. Чуть позже эту информацию подтвердил губернатор: ВСУ повторно ударили по населённому пункту с помощью дрона. Никто из жителей в этот раз не пострадал.

Загорелся ангар, из-за чего полностью обрушилась кровля. Пожарные уже приступили к тушению.

Рано утром ВСУ обстреляли Белгородский район: ранены два ребёнка и женщина
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородца в крайне тяжёлом состоянии доставляют в больницу после атаки БПЛА на автоБелгородцы утверждают, что после атак ВСУ сгорела целая улица. Что отвечают власти?Белгородец тяжело ранен после атаки украинского беспилотника
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пожар#Пострадавшие#Возгорание#Никольское#Обстрел#ВСУ#Дрон
Подпишитесь
Пострадавших нет, есть разрушения: под обстрел попал Белгород и Белгородский район
Сегодня, 09:35
Почти 170 снарядов выпустили по Белгородской области за сутки: что известно?
Сегодня, 10:36
Третий обстрел Белгородского района за день: в Таврово возник пожар
Сегодня, 09:21
Громкое утро не только в Белгородском районе: в небе над Белгородом раздались взрывы
Сегодня, 07:59
Не опять, а снова: в Старом Осколе продолжаются проблемы с водоснабжением
Сегодня, 07:16
Откроются ли школы и детские сады на Харгоре в Белгороде на следующей неделе?
6 сентября, 08:47