ВСУ повторно атаковали село Никольское: крупный пожар возник на местной фабрике

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Утром местные жители заметили большой столб дыма в селе Никольское. Его уже атаковали сегодня около 05:00 часов. В результате обстрела пострадали два ребёнка и женщина. Один из ребят в тяжёлом состоянии.
Читатели Бел.Ру сообщили, что в селе произошло возгорание на производственном предприятии. Чуть позже эту информацию подтвердил губернатор: ВСУ повторно ударили по населённому пункту с помощью дрона. Никто из жителей в этот раз не пострадал.
Загорелся ангар, из-за чего полностью обрушилась кровля. Пожарные уже приступили к тушению.