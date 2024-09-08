ВСУ повторно атаковали село Никольское: крупный пожар возник на местной фабрике

Читатели Бел.Ру сообщили, что в селе произошло возгорание на производственном предприятии. Чуть позже эту информацию подтвердил губернатор: ВСУ повторно ударили по населённому пункту с помощью дрона. Никто из жителей в этот раз не пострадал.