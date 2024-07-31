В семи белгородских сёлах возникли проблемы со светом после атаки беспилотников

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
ВСУ атаковали беспилотниками Валуйский горокруг и Краснояружский район. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
В валуйской Новопетровке пробита кровля, выбиты окна и повреждён фасад частного дома. Произошло это из-за того, что ВСУ сбросили четыре взрывных устройства с двух беспилотников.
Три частных дома, социальный объект и две машины посекло осколками после атаки на краснояружскую Илёк-Пеньковку. По селу ударили четырьмя FPV-дронами и двумя беспилотниками.
Из-за атаки повреждена линия электропередачи. Света временно нет в Прилесье, Графовке, Демидовке, Романовке и Поповке. Частично отсутствует электроснабжение в Репяховке и Илёк-Пеньковке.
Аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны РФ.
Напомним, что ночью и утром ВСУ атаковали Шебекино. В результате обстрела кассетными боеприпасами загорелась кровля многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших.