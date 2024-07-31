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ВСУ атаковали беспилотниками два села в Белгородской области

В семи белгородских сёлах возникли проблемы со светом после атаки беспилотников

31 июля 2024, 08:07
Фото: 1MI

ВСУ атаковали беспилотниками два села в Белгородской области

Ударам БПЛА подверглись валуйская Новопетровка и краснояружская Илёк-Пеньковка. В первом случае основной удар на себя принял частный дом, во втором — несколько населённых пунктов временно остались без света.

ВСУ атаковали беспилотниками Валуйский горокруг и Краснояружский район. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

В валуйской Новопетровке пробита кровля, выбиты окна и повреждён фасад частного дома. Произошло это из-за того, что ВСУ сбросили четыре взрывных устройства с двух беспилотников.

Три частных дома, социальный объект и две машины посекло осколками после атаки на краснояружскую Илёк-Пеньковку. По селу ударили четырьмя FPV-дронами и двумя беспилотниками.

Из-за атаки повреждена линия электропередачи. Света временно нет в Прилесье, Графовке, Демидовке, Романовке и Поповке. Частично отсутствует электроснабжение в Репяховке и Илёк-Пеньковке.

Аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны РФ.

Напомним, что ночью и утром ВСУ атаковали Шебекино. В результате обстрела кассетными боеприпасами загорелась кровля многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших.

Последствия атаки БПЛА на Белгородскую область Последствия атаки БПЛА на Белгородскую область
Последствия атаки БПЛА на Белгородскую областьПоследствия атаки БПЛА на Белгородскую область
Последствия атаки БПЛА на Белгородскую область
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Обстрел вёлся кассетными боеприпасами: что известно о последствиях атаки на Шебекино
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Краснояружский район#Белгород#Валуйский горокруг#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Дроны#Отсутствие света
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