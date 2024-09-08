bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Тушки рыб выбрасывает на берег.

Рыба массово гибнет на Белгородском водохранилище

8 сентября 2024, 13:04
Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»
Тушки рыб выбрасывает на берег.

На белгородском водоёме рыба заражена лигулёзом

Массово гибнет рыба не только в Старом Осколе. В этот раз, к счастью, не из-за канализационных сбросов. Это, скорее, шутка природы. Водоплавающие заболели лигулёзом и просто не могут уйти на глубину. Опасна ли болезнь для человека?

Берег Белгородского водохранилища усыпан мёртвой рыбой. Об этом Бел.Ру сообщили читатели.

Они также предположили, что всему виной заражение лигулёзом. В народе эту болезнь называют солитером: в организме морского обитателя паразитирует ленточный червь, из-за которого нарушается работа плавательного пузыря.

Больная лигулёзом рыба не может опуститься на глубину и плавает на поверхности, пока не погибнет.

Людям, правда, волноваться не стоит. Лигулёз для человека опасности не представляет, при желании такую рыбу даже можно съесть, но делать это стоит на свой страх и риск — возможно, у животного имеются и другие заболевания.

Рыба гибнет на Белгородском водохранилище.
Видео: bel.ru
Из-за загрязнения реки в Белгородской области погибло более 45 тысяч рыб
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские браконьеры хотели наловить рыбы, а «словили» штрафыЭкологическая катастрофа? Старооскольцы жалуются на вонь от тухлой рыбыВяленая рыба и консервы: когда и почему белгородцы заражались ботулизмом
#Валерия Колесникова#Видео#Белгородская область#Происшествия#Рыба#Маслова пристань#Окружающая среда#Белгородское водохранилище#Паразиты#Шебекинский горокруг#Лигулёз
Подпишитесь
Беспилотники атаковали ещё четыре села: повреждены дома, машина и здание производства
Сегодня, 12:22
Сколько пострадавших в результате обстрелов белгородцев сейчас находятся в больницах?
Сегодня, 11:16
Новая партия РЭБ приехала в Белгородскую область. Власти рассказали, где их установят
Сегодня, 14:43
Не опять, а снова: в Старом Осколе продолжаются проблемы с водоснабжением
Сегодня, 07:16
Откроются ли школы и детские сады на Харгоре в Белгороде на следующей неделе?
6 сентября, 08:47