Рыба массово гибнет на Белгородском водохранилище

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Берег Белгородского водохранилища усыпан мёртвой рыбой. Об этом Бел.Ру сообщили читатели.
Они также предположили, что всему виной заражение лигулёзом. В народе эту болезнь называют солитером: в организме морского обитателя паразитирует ленточный червь, из-за которого нарушается работа плавательного пузыря.
Больная лигулёзом рыба не может опуститься на глубину и плавает на поверхности, пока не погибнет.
Людям, правда, волноваться не стоит. Лигулёз для человека опасности не представляет, при желании такую рыбу даже можно съесть, но делать это стоит на свой страх и риск — возможно, у животного имеются и другие заболевания.