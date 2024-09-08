Рыба массово гибнет на Белгородском водохранилище

На белгородском водоёме рыба заражена лигулёзом

Массово гибнет рыба не только в Старом Осколе. В этот раз, к счастью, не из-за канализационных сбросов. Это, скорее, шутка природы. Водоплавающие заболели лигулёзом и просто не могут уйти на глубину. Опасна ли болезнь для человека?