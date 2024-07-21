ВСУ уничтожили два дома в белгородском приграничье, ещё несколько повреждены

В селе Петровка в Белгородском районе в жилом секторе взорвались три украинских дрона. В двух домах пробило крыши, загорелся гараж. Пожар потушили. В Щетиновке два частных дома полностью разрушены после прямых попаданий боеприпасов. А в районе хутора Церковный дрон взорвался на крыше здания сельхозпредприятия.