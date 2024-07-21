ВСУ уничтожили два дома в белгородском приграничье, ещё несколько повреждены

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В селе Петровка в Белгородском районе в жилом секторе взорвались три украинских дрона. В двух домах пробило крыши, загорелся гараж. Пожар потушили. В Щетиновке два частных дома полностью разрушены после прямых попаданий боеприпасов. А в районе хутора Церковный дрон взорвался на крыше здания сельхозпредприятия.
В Шебекинском округе в Новой Таволжанке дрон-камикадзе сдетонировал возле частного дома. Кроме самого дома, где выбиты окна и посечена крыша, во дворе повреждения получили навес и машина.