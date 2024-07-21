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Published Сегодня, 14:59

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Updated Сегодня, 15:01

ВСУ уничтожили два дома в белгородском приграничье, ещё несколько повреждены

ВСУ уничтожили два дома в белгородском приграничье, ещё несколько повреждены

21 июля 2024, 14:59
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Несколько населённых пунктов в Белгородском районе и в Шебекинском округе стали целью для атак со стороны Украины. Подробности о последствиях рассказал Вячеслав Гладков.

В селе Петровка в Белгородском районе в жилом секторе взорвались три украинских дрона. В двух домах пробило крыши, загорелся гараж. Пожар потушили. В Щетиновке два частных дома полностью разрушены после прямых попаданий боеприпасов. А в районе хутора Церковный дрон взорвался на крыше здания сельхозпредприятия.

В Шебекинском округе в Новой Таволжанке дрон-камикадзе сдетонировал возле частного дома. Кроме самого дома, где выбиты окна и посечена крыша, во дворе повреждения получили навес и машина.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Белгородский район#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА#Дроны
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