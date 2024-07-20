Пять населённых пунктов Белгородской области атаковали дроны ВСУ, без пострадавших

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В Волоконовском районе на поле рядом с селом Новое дрон-камикадзе атаковал комбайн, который собирал озимую пшеницу. У машины повреждена жатка и разбито стекло.
В Грайворонском городском округе в посёлке Козинка после нападения беспилотника пробита крыша в одном частном доме.
В Краснояружском районе в посёлке Теребрено FPV-дрон повредил крышу соцобъекта. В другом посёлке, Прилесье, БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль, из-за чего транспортное средство получило повреждения.
В Шебекинском городском округе в посёлке Муром в результате нападения дрона в одном частном доме разбиты оконные рамы.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним также, что этим днём Шебекино в очередной раз попало под обстрел со стороны ВСУ. Согласно официальной информации, семеро мирных жителей получили ранения.
Кроме того, на территории Шебекино и Новой Таволжанки белгородцы стали находить «колокольчики», суббоеприпасы. При обнаружении взрывоопасного предмета его нельзя трогать. В данном случае незамедлительно позвоните в 112.