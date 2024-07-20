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БПЛА

Пять населённых пунктов Белгородской области атаковали дроны ВСУ, без пострадавших

20 июля 2024, 16:41
Фото: Изображение Midjourney
БПЛА
Беспилотники ВСУ атаковали пять населённых пунктов Белгородской области. Повреждены комбайн, частный дом, соцобъект и легковой автомобиль. Ппо первоначальной информации пострадавших нет, оперативные службы работают на месте происшествий.

В Волоконовском районе на поле рядом с селом Новое дрон-камикадзе атаковал комбайн, который собирал озимую пшеницу. У машины повреждена жатка и разбито стекло.

В Грайворонском городском округе в посёлке Козинка после нападения беспилотника пробита крыша в одном частном доме.

В Краснояружском районе в посёлке Теребрено FPV-дрон повредил крышу соцобъекта. В другом посёлке, Прилесье, БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль, из-за чего транспортное средство получило повреждения.

В Шебекинском городском округе в посёлке Муром в результате нападения дрона в одном частном доме разбиты оконные рамы.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним также, что этим днём Шебекино в очередной раз попало под обстрел со стороны ВСУ. Согласно официальной информации, семеро мирных жителей получили ранения.

Кроме того, на территории Шебекино и Новой Таволжанки белгородцы стали находить «колокольчики», суббоеприпасы. При обнаружении взрывоопасного предмета его нельзя трогать. В данном случае незамедлительно позвоните в 112.

Соблюдайте осторожность: опасные суббоеприпасы находят в Шебекино и Новой Таволжанке
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