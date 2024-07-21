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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Два водителя ранены после атак дронов ВСУ на автомобили под Белгородом

Два водителя ранены после атак дронов ВСУ на автомобили под Белгородом

21 июля 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney
Мужчин с травмами после взрывов доставили в больницу Белгорода. Подробности о последствиях рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В районе посёлка Октябрьский беспилотник атаковал машину, за рулём которой сидел мужчина. В результате взрыва водитель получил минно-взрывную и баротравму. На попутном транспорте его доставили в городскую больницу Белгорода. Врачи оказали помощь, после чего мужчину отпустили домой, от госпитализации он отказался.

На трассе Щетиновка — Бессоновка после другой атаки дрона на автомобиль водитель получил баротравму. Его тоже отвезли в белгородскую больницу и госпитализировали.

В шебекинской Новой Таволжанке дрон-камикадзе влетел в социальный объект и взорвался. Фасад здания посекло, выбиты окна. Ещё один дрон атаковал стоявший у дома микроавтобус — посекло кузов, выбило стёкла, в доме повреждены фасад и забор.

В Грайворонском округе под обстрел попало село Глотово. Повреждения получили пять частных домов и газопровод.

Оперативные службы работают на местах происшествий, информация о последствиях будет уточняться.

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