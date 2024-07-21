Два водителя ранены после атак дронов ВСУ на автомобили под Белгородом

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В районе посёлка Октябрьский беспилотник атаковал машину, за рулём которой сидел мужчина. В результате взрыва водитель получил минно-взрывную и баротравму. На попутном транспорте его доставили в городскую больницу Белгорода. Врачи оказали помощь, после чего мужчину отпустили домой, от госпитализации он отказался.
На трассе Щетиновка — Бессоновка после другой атаки дрона на автомобиль водитель получил баротравму. Его тоже отвезли в белгородскую больницу и госпитализировали.
В шебекинской Новой Таволжанке дрон-камикадзе влетел в социальный объект и взорвался. Фасад здания посекло, выбиты окна. Ещё один дрон атаковал стоявший у дома микроавтобус — посекло кузов, выбило стёкла, в доме повреждены фасад и забор.
В Грайворонском округе под обстрел попало село Глотово. Повреждения получили пять частных домов и газопровод.
Оперативные службы работают на местах происшествий, информация о последствиях будет уточняться.