Два водителя ранены после атак дронов ВСУ на автомобили под Белгородом

В районе посёлка Октябрьский беспилотник атаковал машину, за рулём которой сидел мужчина. В результате взрыва водитель получил минно-взрывную и баротравму. На попутном транспорте его доставили в городскую больницу Белгорода. Врачи оказали помощь, после чего мужчину отпустили домой, от госпитализации он отказался.