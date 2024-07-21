bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Девять человек ранены за сутки при обстрелах Шебекино

Девять человек ранены за сутки при обстрелах Шебекино

21 июля 2024, 06:19
Фото: Изображение Midjourney
Одна из пострадавших женщин находится в реанимации, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Во время обстрелов Шебекино со стороны Украины 20 июля ранения разной степени тяжести получили девять человек. Одна из пострадавших женщин находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Остальные раненые поступили в больницы Белгорода или отпущены домой для дальнейшего амбулаторного лечения.

Повреждения после взрывов получили восемь многоквартирных домов и 18 частных домовладений, а также 15 машин. Один дом взрывом уничтожило полностью, две машины сгорели.

Вечером субботы город обстреливали из артиллерии. Обошлось без пострадавших, но возник пожар. После обстрелов на улицах Шебекино и в Новой Таволжанке находят неразорвавшиеся суббоеприпасы из кассетных снарядов. Жителей попросили соблюдать все меры безопасности, при обнаружении опасных предметов сообщать в оперативные службы.

Погибшим при ударе ВСУ по Шебекино подростком оказался 16-летний боксёр
Узнать подробнее
Читайте также:
Шебекино обстреляли из артиллерии, обошлось без пострадавших, но возник пожарСоблюдайте осторожность: опасные суббоеприпасы находят в Шебекино и Новой ТаволжанкеСемеро мирных жителей получили ранения при обстреле Шебекино
#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Обстрел#ВСУ#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
Баннер в поддержку Белгорода вывесили на матче РПЛ в Москве
Сегодня, 08:09
Третий этап выплат пострадавшему МСП начали в Белгородской области
Сегодня, 06:28
Погибшим при ударе ВСУ по Шебекино подростком оказался 16-летний боксёр
Вчера, 21:02
Деревья нельзя, дома нельзя: что будет на месте городской свалки в Белгороде
Сегодня, 06:47
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Сегодня, 07:09