Девять человек ранены за сутки при обстрелах Шебекино

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Во время обстрелов Шебекино со стороны Украины 20 июля ранения разной степени тяжести получили девять человек. Одна из пострадавших женщин находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Остальные раненые поступили в больницы Белгорода или отпущены домой для дальнейшего амбулаторного лечения.
Повреждения после взрывов получили восемь многоквартирных домов и 18 частных домовладений, а также 15 машин. Один дом взрывом уничтожило полностью, две машины сгорели.
Вечером субботы город обстреливали из артиллерии. Обошлось без пострадавших, но возник пожар. После обстрелов на улицах Шебекино и в Новой Таволжанке находят неразорвавшиеся суббоеприпасы из кассетных снарядов. Жителей попросили соблюдать все меры безопасности, при обнаружении опасных предметов сообщать в оперативные службы.