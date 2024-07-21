Девять человек ранены за сутки при обстрелах Шебекино

Во время обстрелов Шебекино со стороны Украины 20 июля ранения разной степени тяжести получили девять человек. Одна из пострадавших женщин находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Остальные раненые поступили в больницы Белгорода или отпущены домой для дальнейшего амбулаторного лечения.